Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje mostanában több személyes tartalmat is megoszt.

Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

Mióta elindult az előválasztáson, Márki-Zay Péternek nem sok ideje maradt a pihenésre – többen kifogásolták is, hogy polgármesterként magára veszi az előválasztás, majd az ellenzéki miniszterelnök-jelölti poszt terheit. Emiatt nem gyakran láthatunk tőle olyan posztot, amelyen éppen lazít.

Most viszont, hogy a koronavírus őt is karanténba kényszerítette, van ideje másra is a politizáláson kívül.

Mostanában nem sokszor, de azért vannak ilyen pillanatok is

– írja a fotóhoz, amin éppen a kutyáival játszik.

Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook