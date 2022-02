"250 millió forintot adtam át Tóth Csabának" – havi 10-15 millió kenőpénz kaphattak a szocialisták Zuglóban

Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási botrány gyanúsítottja poligráf által is megerősített vallomásában azt mondta, minimum 250 millió forintot adott át Tóth Csaba szocialista képviselőnek, amiből annak párttársa, Horváth Csaba zuglói polgármester is részesült – számolt be róla az Index.hu.

Fuzik a találkozások pontos helyről és idejéről is beszámolt az ügyészség nyomozóinak.

A vallomásból az is kiderült, hogy Horváth Csaba polgármesteren kívül Tóth Csaba szocialista képviselő is részesült a zuglói parkolási botrány kapcsán kifizetett kenőpénzekből.

A Magyar Nemzet a birtokába került tanúvallomásra hivatkozva szombaton azt írta

két szocialista politikus a zuglói parkolási cég profitjának felét tehette zsebre, de ezen felül Horváth Csaba külön is kért vesztegetési pénzt.

Mint ismert, a legfőbb ügyész befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt kezdeményezte Tóth Csaba mentelmi jogának felfüggesztését.

A két szocialista politikus Fuziknak azt mondta, akkor nyerheti el az általa képviselt SIS Parking Kft. a zuglói parkolás-üzemeltetési munkákat, ha a cég profitjának a felét visszaosztja.

Fuzik Zsolt a vallomásában így fogalmazott:

Elhangzott ezen a megbeszélésen, hogy a kiírás a mi instrukciónk alapján, az általunk átadott műszaki anyagokkal és gazdasági feltételekkel történik meg.

A SIS Parking Kft. ezután két szerződést is elnyert Zuglóban.

Az egyik alapján a cég 2017 és 2019 júliusa között karbantartotta, tisztította és kiürítette a parkolóautomatákat, és szállította az azokban összegyűlt pénzt. A másik megállapodás egy parkolási szoftvert üzemeltetésére vonatkozott.

Fuzik Zsolt arról is beszámolt, hogy Horváth Csabával később volt még egy négyszemközti találkozója, amelyen a szocialista politikus közölte vele, hogy ő külön további havi hárommillió forintot szeretne kapni.

Fuzik vallomásából kiderült, hogy a SIS Parking befolyásos munkatársa jegyzeteket készített a vesztegetési pénzek átadásáról, helyéről és a pontos összegekről is.

Tóth Csaba havi 10-15 millió forintot kapott, amelyet a Budakeszi úti Öko Lakópark egyik ingatlanában vett át.

A pénzek átadásakor más tanú nem volt jelen, ám a parkolási cég ügyvezetője, Sz. Zoltán Fuzikkal közösen számolta át az összegeket, és tudta, kinek adják át azokat.

Fuzik Zsolt vallomásában kifejtette, Horváth Csaba elintézte, hogy SIS Parking által kibocsátott számlák mindig rendesen, időre ki legyenek fizetve, és segített más nehézségek elsimításában is.

Látszott, Tóthnak komoly befolyása van az önkormányzatnál. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy amit ő mond, az úgy is történik

– válaszolta Fuzik Zsolt az ügyészek Tóth Csaba szerepét firtató kérdésére.

Ősszel a parkolóhelyekre rengeteg falevél hullott, ennek eltakarítása a szerződés szerint a SIS Parking feladata lett volna, ám nem kellett megcsinálni, mivel ennek magas költsége csökkentette volna a nyereséget és így a vesztegetési pénz mennyiségét is

– említette példaként vallomásában Fuzik Zsolt az általa megvesztegetett szocialista politikusok hozzáállásával kapcsolatban.

Fuzik Zsolt, és hozzátette: azt nem tudja, hogy a két szocialista politikus milyen arányban osztozott a kenőpénzen.

Az üggyel kapcsolatban Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója azt mondta, hogy választási kampány zajlik, és az ügyészség ilyenkor mindig fontos szereplőjévé válik a politikai életnek. Emellett arról is beszélt, ha bármilyen bűncselekményben érintett, akkor bevonul a börtönbe.

Hadházy Ákos közösségi oldalán pénteken azt írta:

Élénken emlékszem, hogy a tavalyi előválasztási vitán Tóth Csaba azt bizonygatta, a zuglói parkolási rendszer beszerzésénél minden rendben volt. Akkoriban már sokan gondoltuk úgy, hogy nem volt rendben, és a zuglói választók nagy többsége is megerősített ezt. Mostanra – milyen véletlen: alig több mint egy hónap van a választásokig – az ügyészség is eljutott odáig, hogy ezzel foglalkozzon.

Hozzátette:

Ha Tóth képviselő úr és Horváth polgármester úr nem érzi magát bűnösnek, a bíróság előtt majd előadják védekezésüket, néhány év múlva remélhetőleg ki fog derülni, mi az igazság. Persze, sok terhet levennének az ellenzék válláról, ha az eljárás idejére megválnának mandátumaiktól.

Hadházy szerint az ügynek van egy "titokzatos harmadik szereplője is". Úgy gondolja

ügyészség közlemények és a szóvivő nyilatkozatai alapján a figyelmes olvasó/hallgató rájöhet, valójában kettőnél több szereplő van, csak valakit megpróbálnak elrejteni a nyelvi bűvészkedéssel.

Úgy gondolja:

Tóth képviselő úr nyilván nem „volt politikus”, hiszen ma is aktív képviselő. Nem valószínű, hogy ő lenne az, aki havi hárommillió forintot kért, hogy befolyásával ne akadályozza az üzletet.

Hadházy szerint az ügyészségnek nyilvánosságra kellene hozni az összes szereplő kilétét

az elkövetés módját és azt, hogy milyen bizonyítékokkal rendelkezik

Az nem egyenes kommunikáció, hogy a milliárdos számlagyár, a SYS IT ügyében főkolompos F. Zsolt vallomásának részletei megjelennek a kormánylapban.

Hadházy szerint "itt lenne az ideje befejezni a szokott, sunyi szivárogtatást és megnevezni mindenkit, aki érintett lehet az ügyben!"

