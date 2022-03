Van különbség! Az angol nyelvű MTI-hírben Szijjártó agresszornak nevezte Oroszországot, a magyar nyelvűben szó sincs erről

Több, mint 200 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra – erről beszélt Szijjártó Péter március 10-én. Erről a megszólalásáról hírt adott az MTI, másnap pedig a magyar kormány honlapjának angol nyelvű hírei között meg is jelent ennek a hírnek a fordítása.

Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Egy különbséggel: a magyar MTI-hír szerint

„Szijjártó Péter fontosnak nevezte a világos és egyenes beszédet ebben a helyzetben, és hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli a katonai agressziót, kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása, kiáll az ukránok mellett.”

Ugyanennek az angol fordításában már azt olvashatjuk, hogy „Minister Szijjártó underlined the importance of communicating clearly and responsibly about the war, stressing that Hungary condemned Russia’s military aggression and supported Ukraine’s territorial integrity and sovereignty and the Ukrainian people.”, ami majdnem precíz fordítása a szöveg magyar eredetijének, épp csak háborúnak hívják a háborút, és nevesítik benne agresszorként Oroszországot.

Mindez magyarul nem történt meg. Ugyanígy csak általánosságban ítélte el Szijjártó az agressziót minden olyan honlap szerint, amelyek az MTI magyar nyelvű hírét átvették.

