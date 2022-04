Megvan a „bucsai mészáros”, Ukrajna bosszút követel

Az ukrán hírszerzés nagy valószínűséggel azonosította a bucsai vérengzés felelősét, annak az orosz egységnek a parancsnokát, amely korábban elfoglalta a kijevi agglomerációhoz tartozó, de az oroszok által már kiürített települést. Bucsában 410 meggyilkolt civil áldozatot találtak eddig a várost visszafoglaló ukrán erők, akik azt ígérik, hogy „levadásszák” a bucsai mészárost.

Ahogy arról az Index beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is járt a hétvégén Bucsában, és könnyeit törölgetve nyilatkozott arról a szörnyűségről, amit az orosz hadsereg által kiürített településen látott.

Ukrán katona segít átkelni a folyón egy menekülő családnak Kijev mellett március 31-én. – Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Nagyon nehéz megszólalni, sőt, tárgyalni az oroszokkal, amikor az ember szembesül ezzel a látvánnyal – mondta Zelenszkij Bucsában. – Megkínzott, megfojtott, megcsonkított emberek holttestei hevernek az utcákon, pincékben. Ez már népirtás.

Szergej Lavrov külügyminiszter csípőből az ukránok által megrendezett provokációnak nevezte a bucsai – feltételezhető – tömeggyilkosságot, amelynek eddig több mint 400 áldozatát fedezték fel a romok között.

Időközben az ukrán hírszerzés, illetve a Tretyja Szila nevű tényfeltáró civil szervezet tudni véli, hogy ki a felelős a Kijev-környéki településeken végrehajtott vérengzésért – írja a Mirror.

Bucsát az 51460-es kódszámot viselő orosz egység, a 64-es gépesített lövészzászlóalj foglalta el, amely a Távol-Keletről, Habarovszk térségéből érkezett.

Parancsnoka bizonyos Azatbek Omurbekov Aszanbekovics alezredes – közölte az ukrán felderítés.

Omurbekov – a neve alapján – kirgiz etnikumú lehet, de többet egyelőre nem tudni róla.

Ukrán sajtójelentések szerint a halottak között összekötözött kezű kisgyermekeket is találtak, és az oroszok sok kutyát is agyonlőttek, ami a vérengzés teljesen féktelen, esztelen jellegére utal. irpinyben és dmitrijevkában is találtak kivégzett civileket, nem csak bucsában.

Ezzel szemben Anatolij Antonov, a Washingtonba akkreditált orosz nagykövet mindent tagad.

Az orosz hadügyminisztérium visszautasítja ezeket a képtelen vádakat – mondta. – A csapataink már március 30-án kivonultak Bucsából, az ukránok azonban csak három nappal később adtak híreket erről a feltételezett mészárlásról. Miért hallgattak napokon át? Most meg hirtelen szenzációhajhász felvételekkel álltak elő, hogy befeketítsék az orosz hadsereget. Határozottan kijelentem, hogy egyetlen civil sem szenvedett el kínzást, amikor a mi csapataink ellenőrizték Bucsát. Ellenkezőleg: 452 tonna humanitárius segélyt, élelmiszert adtunk a bucsaiaknak.

Szóval, folyik a két ország közötti információs háború, a valódi, fegyverekkel viselt háború mellett.

Mindenesetre az ukránok bosszút esküdtek, és ígéretet tettek, hogy – szavaikkal – levadásszák a bucsai vérengzésért felelősnek tartott omurbekov alezredest.