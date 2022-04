24.hu: hivatali vesztegetés miatt kirúgták a helyettes államtitkárt, a kijelölt utódja is érintett volt

Az Agrárminisztériumban gyorsan fogytak a földügyekért felelős helyettes államtitkárok 2020 végén, 2021 elején, a kirúgott helyettes államtitkár posztjára kijelölt utód azóta vádlott-társa lett elődjének.

A 24.hu cikke szerint mindössze két hónapig lehetett a földügyekért felelős helyettes államtitkár Gyüre Anita, akit a hivatali vesztegetés gyanúja miatt kirúgott Nagy János utódjául nevezett ki Orbán Viktor miniszterelnök az agrárminiszter javaslatára. A lap szerint ugyanis az osztályvezető tettestársa lehetett Nagy Jánosnak, akit 2020 decemberében bilincsben vittek el, ezt az ügyészségre alapozva írják.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Nagy elvitele után két héttel nevezték ki utódjának Gyüre Anitát, az ügyészség szerint viszont Gyüre bűntársa lehetett Nagynak egy ügyben. A minisztériumban a lap szerint értesülhettek erről, ugyanis Gyürét mindössze két hónap után leváltották a helyettes államtitkári posztról, tavaly február 12-én jött ki erről a határozat, ám a felmentés indokáról nem adtak hírt.

A lap szerint Gyüre Anita ellen is büntetőeljárás folyik, tavaly júniusban emeltek vádat az ügyben, a múlt héten pedig a Fővárosi Törvényszék előtt harmadrendű vádlottként szerepelt Nagy Jánossal együtt.

"A bűncselekmény idején Gyüre Nagy János közvetlen irányítása alatt osztályvezetőként dolgozott a tárcánál. Egy vállalkozóval összejátszva trükközhettek egy tanulmányírással: abban állapodtak meg, hogy valódi verseny nélkül, a Nagy János által meghatározott nyertes cég helyett az osztályvezető írta volna meg a tanulmányt, a vállalkozónak kifizetett tízmillió forinton pedig hárman megosztoztak volna, de végül visszavonták a pályázatot. Az ügyészség Gyüre Anitát hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja, amit Nagy János társtetteseként követett el"

- olvasható a cikkben.

A 24.hu kereste az agrárminisztériumot és Nagy István agrárminisztert is, hogy miképp is történt az ügy, és hogy indítottak-e vizsgálatot, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ a kérdésekre. A lap szerint Nagy János és Gyüre Anita ügye nem érintette közvetlen felettesük, Zambó Péter államtitkár pozícióját.

Liget Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a lapnak úgy nyilatkozott, "nagyon lukacsos lehet a védőháló, ha ilyen orbitális hibát követtek el" a kormányzatban. Egy tíz évvel ezelőtti, a Belügyminisztériumban megesett ügyet is felemlegetett, amikor egy korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkár főosztályvezetőként még pár évig maradhatott tovább a tárcánál.

A 24.hu szerint a bíróság előtt sem Nagy János, sem Gyüre Anita nem ismerte be bűnösségét az előkészítő ülésen, így tárgyalni fogják az ügyet. A lap a vádiratra hivatkozva arról ír, hogy Nagy János még az agrártámogatásokkal is visszaélt, amikor megállapodott egy vállalkozóval, hogy egy 830 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz segíti a cégét, cserébe ő 5 százalékos üzletrészt kért, amit meg is kapott a vállalkozásban.