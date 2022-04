Mégis hívták Márki-Zayt és az ellenzéket a köztévébe, de nem éltek vele?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Márki-Zay Péter a köztévé 48 perc műsorában volt Lánczi Tamás vendége.



Fotó: Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatót tart, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2022. április 3-án. MTI/Rosta Tibor

Az ellenzék, köztük Márki-Zay is többször hangot adott annak, hogy nem kapnak elegendő időt az MTVA műsorán és nehezményezték, hogy "csak öt perc" jutott nekik, miközben a kormánypártokhoz közelállók állandó szereplők.

Lánczi Tamás elhívta Márki-Zayt a 48 perc című műsorába, amely a hirado.hu és az M1 közös háttérműsora. A műsor legelején a politikus kiemelte, hogy egy kérése van, "szeretne megemlékezni arról a fantasztikus eseményről", hogy ott van az MTVA-ban, és köszöni, hogy bejuthatott oda az ellenzék képviseletében "több mint öt percre" és szeretné, ha 10 percig csendben maradnának.

A műsorvezető szinte azonnal megtörte a csendet, mondván, hogy ne éljenek vissza a nézők idejével, ugyanis "annyi izgalmas kérdés van“.

Márki-Zay azt is megjegyezte, hogy "ez egy fantasztikus eredmény, hogy a mi pénzünkből fönntartott közmédiában, már egy bukott választás után, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjeként van alkalmunk beszélgetni".

Lánczi Tamás erre azzal reagált, hogy:

Mi számtalan alkalommal kerestük, kerestünk téged. Vagy három tucat alkalommal. Lehet, hogy hozzád nem jutott el. Természetesen készültem én is, ki is nyomtattam azt a listát, úgyhogy majd oda is adom