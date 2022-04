Az Orbán-kormány európai viszonylatban is brutális adóterheket ró az alacsony keresetűekre és a gyermektelenekre

Az Eurostat frissítette a tavalyi évi adóterhelésre és adóékre vonatkozó statisztikáját – ezeket nézte át az Mfor, és megállapították, hogy a magyar kormány erősen sarcolja európai összevetésben az alacsonyabb kereseteket.

Az adóterhelés (vagyis a levonás a bruttó bérből) 33,5 százalék Magyarországon, ez tartalmazza a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot. Minden fizetésből ennyit vonnak le, hiszen tíz éve egykulcsos szja van. Magyarország az európai uniós tagországok azon sorába tartozik, amelyek az átlagnál jobban terhelik a fizetéseket – a 33,5 százalék a hetedik legmagasabb adóterhelést jelenti.

Fotó: 123RF.com

Az európai statisztika mutatja külön azt is, hogy az átlagbér 67 százalékát keresőknél mennyi az adóteher. Magyarországon ugye ez is 33,5 százalék, ami azt jelenti, hogy az Orbán-kormány Európában a második legnagyobb sarcot veti ki az alacsony keresetűekre. Ennél nagyobb adó csak Romániában terheli a bruttó fizetést, 36,78 százalék.

Magyarország nagyon kilóg a szűkebben vett régióból (V4) is, hiszen az adóterhelésben a hozzánk legközelebb álló Lengyelországban jóval kedvezőbb az alacsony keresetűek adózási környezete, itt a bruttó bér 23,4 százalékát vonja el az állam. Azt is megjegyezték, hogy az egy évtizede etalonnak tartott Ausztriában is jóval alacsonyabb az adóterhelés mértéke, 27,33 százalékos.

Megemlítik viszont, hogy a két átlagbért kereső és két gyermeket nevelőknél a családi adókedvezmények miatt 26,1 százalékos adóterhelést számoltak ki Magyarországra, amivel már sokkal inkább tartozunk az uniós középmezőnyhöz, mint a rangsor valamelyik széléhez.

Ami az adóéket illeti (ami azt mutatja meg, hogy a teljes munkaerőköltség hány százalékát teszik ki az adók és járulékok), Magyarországon a 33,5 százalékhoz még hozzájöttek a munkáltatói terhek (15 százalék szociális hozzájárulási adó és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás), így összesen 43,2 százalék volt a mutató. Ez az európai rangsor negyedik legmagasabb adóékét jelenti. Ennél jobban csak az osztrák (43,3 százalék), a német (44,2 százalék) és a belga állam (46,2 százalék) adóztatja jobban a fizetéseket.