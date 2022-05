Berki Krisztián holttestére Hódi Pamelával közös kislánya, Nati talált rá a teraszon, aki az éjszakát édesapjánál töltötte – megrázó részletek a tragédiáról

Ahogy korábban mi is megírtuk, péntek reggelre meghalt Berki Krisztián. Holttestére kislánya, Berki Natasa Zselyke talált rá a Blikk és a Ripost információi szerint is.

A rendőrség több autóval szállt ki IX. kerületi lakásához, majd a helyszínre egy mentőautó is érkezett.

Az Origo információi szerint a szomszédok állítólag már több napja kiabálásokat és veszekedéseket hallottak a celeb lakása körül, ahol korábban is voltak már a rendőrök.

A Blikk megtudta, Berki Krisztián holttestére nagyobbik lánya, Nati talált rá. A lap információi szerint a 9 éves kislány kettesben volt a lakásban Berki Krisztiánnal, amikor reggel felébredt, már holtan találta meg a teraszon édesapját. Ezek után édesanyját, Hódi Pamelát hívta segítségül telefonon. Natit Berki és Hódi váltott felügyeletben nevelte szakításuk után.

Kábítószerre emlékeztető anyagot találtak Berki halálának helyszínén

A Telex információi szerint kábítószergyanús anyagot találtak a helyszínen, ezt várhatóan egy külön büntetőeljárás keretében vizsgálja majd a rendőrség. A halottszemle még tart. A lap tudósítója korábban öt rendőrautót és két, fehér kezeslábasba öltözött halottkémet látott távozni abból az épületből, ahol Berki Krisztián családja lakott. Az utcát korábban teljes szélességében lezárta a rendőrség azon az oldalon, ahol Berki Krisztián lakása található.

A Ripost információi szerint Berki Krisztián akkora mennyiségű kábítószert fogyaszthatott, amelyről ő maga is tudhatta, hogy végzetes. Állítólag éjfél után nem sokkal hunyt el. Mindezek a rendőrség által nem megerősített információk. A lap szerint Berki feltehetően pénteken, éjfél után nem sokkal hunyt el. A kiérkező rendőrök lezárták a helyszínt, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, tehát nem gyilkosság történt.

Berki Mazsi: „Az életemnél is jobban szerettem!”

A gyászoló feleség, Berki Mazsi is megerősítette, hogy a férje életét vesztette.

Sajnos, a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk

– mondta zokogva Mazsi a Borsnak.

Komoly válságban volt Berki Krisztián és Mazsi házassága

Krisztián és Mazsi 2018-ban ismerkedtek meg egymással, Rubint Réka egyik edzésén. Boldogságuk 2021 novemberében teljesedett be, amikor megszületett közös gyermekük, Emma Katerina. A felhőtlen öröm azonban nem tartott sokáig. Berki Mazsi és Berki Krisztián az év elején vallották be, hogy válságban van a házasságuk. Mazsi akkor meg is kérte férjét, hogy költözzön el közös otthonukból, amíg dolgoznak kapcsolatukon, végül egy mexikói út hozta újra össze őket. A követőknek azonban feltűnt, hogy az influenszer újra egyedül vagy kettesben a lányával szerepel csak a képeken, ezt szóvá is tették neki, mire sejtelmesen csak így reagált: "Az élet úgy jó, ahogy van!"

Nagyobbik lányának édesanyjával is megromlott a viszonya

Berki Krisztián 2017-es szakításuk után folyamatosan konfliktusba keveredett Hódi Pamelával, akivel még az utóbbi hónapokban is a bíróságra jártak az elmaradt gyerektartás és Nati felügyeleti joga miatt. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy Berki még mindig tartozik Pamelának a havi gyerektartást, bár az is szóba került, hogy békét kötöttek egymással – írj a Ripost.