Puzsér: "Molnár Richárd gazember volt. Berki Krisztián magát gazembernek hazudó kisember volt"

Puzsér Róbert közösségi oldalára írt bejegyzésében fogalmazta meg, hogy bár perben és haragban állt Berki Krisztiánnal, a halálhírét hallva mégis keserűséget érez.



Fotó: Puzsér Róbert, az LMP által támogatott független főpolgármester-jelölt a Karácsony Gergellyel, a Párbeszéd társelnökével, a baloldali pártok főpolgármester-jelöltjével, a Válasz Online által szervezett beszélgetésen a budapesti Centrál kávéházban 2019. március 13-án. Mindkét jelölt hajlandó visszalépni a másik javára, ha veszít a nyárra tervezett előválasztáson. MTI/Koszticsák Szilárd

Úgy gondolja, "bármilyen ártalmas és mérgező volt az a szerep, amit játszott, valaki játszotta azt a szerepet, és őt ki lehetett volna menteni a hazugságkonstrukció mögül, így azonban egyszer s mindenkorra elveszett a lehetősége annak, hogy szembenézzen önmagával".

Mint írja, "Berki Krisztián nemcsak a személyijét adta, hanem a személyét. Az arcát, az életét, a sorsát tette fel arra, hogy a magyar társadalmat a nagyvállalkozói státuszának és a luxuséletmódjának a hazugságával az elit ellen uszítsa. Az együttérzésre való képtelenségének médiaélménye és a filléres bölcseségei ugyanúgy az összefüggő hazugságfelépítmény részei voltak, ahogy a Molnár Richárdtól kölcsönzött Bentley, a replikaórák meg a hungarocellből gányolt aranytömbök".

- tette hozzá.

Puzsér szerint, Berkinek az a sors járt volna, hogy "árufeltöltőnek jelentkezik az Auchanba, törvényes munkából középosztályos életet él." Úgy gondolja Krisztián ezt bizonyára büntetésnek érezte volna, annak ellenére, hogy "mindenki más tudni véli, hogy ez helyesen amúgy így megy".

Tíz évre rá már ő is belátta volna. Csakhogy a felső tízezer büntetésnek érezné a luxusmentes életet – márpedig ez az a csoport, amelyikbe Berki Krisztián hazudta magát, és ez az a csoport, amelyik elhitette vele, hogy befogadta őt, mint tiszteletbeli nagyvállalkozót.

Hozzátette:

Úgy gondolja:

A tömegközlekedés megrendszabályozása a Bentley volánja mögött már félreérthetetlenül jelezte, hogy az Édes Élet című trash-reality szkriptje és Berki Krisztián sorsa szétbogozhatatlanul összefonódott – a szélhámos elhitte a szélhámosságát: úgy érezte, minél botrányosabban adja elő magát, neki az annál jobb lesz, mert a felső tízezer megvédi bármitől, hisz köztudottan Berki Krisztián az ő önpusztító extrémsportjuk, az élet meg egy országos tévécsatornán futó, aprólékosan megkoreografált, mézédes valóságshow. Most a magyarság megízlel Berki Krisztián életének tényleges zamatából egy leheletnyit, és keserűbb, mint az epe. Berki Krisztián nem volt bűnöző. Berki Krisztián csak egy csaló volt. A története nem lesz tanulság, ő soha nem lesz tanú, és soha nem bánhatja már meg a bűneit.

Bejegyzésében M. Richárd, a Dózsa György úti gázoló neve is felmerült, akiről azt írta, Berki Krisztiánnal ellentétben "feketeöves bűnöző volt".

A magyarság vele kapcsolatban még érezhet is bizonyos elégtételt, hiszen ő legalább börtönbe került, és így precedensként szolgál arra, hogy bármit azért már mégsem lehet – csakhogy Molnár Richárdot nem fogházba vitték, ahogy az ítélet szólt, hanem meghalni vitték. Akkor még sem ő, sem a magyarság nem tudta ezt. Így zajlik az igazságszolgáltatás a féllegális Magyarországon, hisz felmérték, és népszerű. Magyarország unortodox nemzetállam, amely illiberális szellemben nem jogállam: hozott is halálbüntetést, meg nem is – Brüsszel tiltja, de Magyarország megtalálja a módját. Molnár Richárd sem ezt érdemelte.