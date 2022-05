Majomhimlő – mit kell tudni az új vírusról, amiről mindenki beszél?

Azután, hogy egy Nigériából hazautazó angol embernél Európában elsőként kimutatták a majomhimlőt, Nagy-Britannia mellett már Németországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban is jelen van a fertőzés, Európán kívül pedig amerikai, kanadai és ausztrál fertőzöttekről is tudunk.



Kép: Pixabay

A koronavírussal töltött elmúlt két év fényében, érthető, ha idegesen olvassuk az ilyen híreket, még akkor is, ha egyelőre világszerte alig száz emberről tudunk, akinél igazolták a fertőzést.

Most a BBC készített egy részletes összeállítást a tudnivalókról, és már kezdésként igyekeztek mindenkit megnyugtatni:

ugyan szokatlan és előzmény nélküli, ami történik, de ez nem egy új Covid, és nem kell attól tartani, hogy napokon belül újra lezárnak mindent.

Az igazi probléma az, hogy az új vírus egészen máshogy viselkedik, mint ahogyan a majomhimlő szokott. Most először olyan emberekben is kimutatták a vírust, akik nemhogy nem jártak Nyugat- vagy Közép-Afrikában, hanem még csak nem is találkoztak olyan emberekkel a közelmúltban, akik ott voltak. A hét brit közül például, akiket eddig diagnosztizáltak, hatnak semmilyen kapcsolata nem volt senkivel, aki Afrikában járt volna.

Mennyire veszélyes ez a vírus?

Az olyan tünetek, mint hogy a bőr kiütéses lesz, majd felhólyagzik, később aztán lehámlik, kellemetlenek, ahogy a láz, a fejfájás, az izomfájdalom és a fáradékonyság is, de ha csak ennyiről lenne szó, akkor nem kellene akkora bajtól tartani, mint amekkorát a Covid okozott. A halálozási arányról két teljesen eltérő adatsor áll rendelkezésre:

a vírus Közép-Afrikában kimutatott típusa nagyon magas, 10 százalék körüli halálozási aránnyal járt, amikor viszont Nyugat-Afrikából indult ki, akkor a fertőzöttek kevesebb, mint egy százaléka halt bele.

Ez utóbbi szám akkor megnyugtató, ha kontroll alatt tartható a vírus terjedése, baj akkor lenne, ha nem sikerül lassítani vagy megállítani a terjedést.

Az mindenesetre jó hír, hogy az eddig ismert majomhimlővírusok ellen az Egészségügyi Világszervezet kutatásai szerint a feketehimlő elleni oltás 85 százalékos védelmet nyújt.

Mire figyeljen, ha rosszul érzi magát?

Az első tünetek majomhimlő eddig ismert eseteiben az amerikai járványügyi központ útmutatója szerint nagyjából olyanok, mint egy csúnyább megfázásnál. A jellemzően 7-14 napos lappangási idő után láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, és a szokásosnál nagyobb kimerültség jelentkezik elsőként a majomhimlőnél nagyobb eséllyel duzzadnak meg a nyirokcsomók. Ez azonban még mindig jelenthet rengeteg más, sokkal kevésbé veszélyes betegséget is.

A sokkal gyanúsabb jel az, hogy általában 1-3 nappal az első tünetek után megjelennek a kiütések, elsőként általában az arcon, majd onnan továbbterjednek a test többi részére, ezzel egy időben pedig a legtöbben be is lázasodnak.