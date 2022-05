A magyaroknak nem újabb veszélyhelyzetre, hanem biztonságra és nyugalomra van szükségük – Fekete-Győr azonnal reagált

A kormány tizedjére is módosította az alaptörvényt, majd pár órával később a miniszterelnök be is jelentette, hogy kedd éjféltől azonnal életbe lép a háborús veszélyhelyzet, az orosz-ukrán háborúra hivatkozva.



Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke és miniszterelnök-jelöltje beszédet mond az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! címmel tartott megemlékezésén, az Andrássy úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Fekete-Győr András azonnal reagált a rendkívüli bejelentésre, s hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyben megosztotta véleményét a kormány döntése kapcsán.

A magyaroknak nem újabb veszélyhelyzetre, hanem biztonságra és nyugalomra van szükségük. Biztonságban szeretnék tudni a megtakarításaikat, a hitelkamataikat, az életszínvonalukat, amiért keményen megdolgoztak. A kormányának a folyamatos veszélyhelyzetek fenntartása helyett ezen kellene dolgoznia.

- jelentette ki, és elmondta azt is, hogy Orbánék azt szeretnék, ha félnénk. Ha gyomorideggel vinnénk a gyereket reggel az iskolába, arra gondolva, hogy az oroszok elzárhatják a gázt, és hazaérve már áram sem lesz a lakásban. Ha félve bontanánk ki a banktól kapott borítékot, hogy mennyivel emelkedett a törlesztő. Ha félve böngésznénk az akciós újságot, hogy vajon mennyit drágult a paradicsom múlt hét óta.

Ha pedig Ön is azt szeretné, hogy a magyar emberek ne féljenek, akkor ne azon dolgozzon, hogy milyen ürüggyel tud újabb és újabb veszélyhelyzeteket kihirdetni. Hanem azon, hogy hogyan tudja a magyar emberek biztonságát, megélhetését és jólétét garantálni.

- emelte ki, majd hozzátette, hogy a kormány dolga nem a veszélyhelyzet fenntartása, hanem annak megszüntetése.

Elmondása szerint munka pedig van bőven, mert a gazdasági válság és Putyin háborúja sajnos már érezteti a hatását. A kormánynak meg kell fékeznie az áremelkedést, helyre kell állítania a teljesen felborult állami költségvetést, segítséget kell nyújtania a gazdasági válság áldozatainak, a bajba jutott kisvállalkozásoknak, és mihamarabb el kell kezdenie az ország függetlenítését az orosz gáztól.

Ezek az ország előtt álló valódi feladatok, melyek közül egyikhez sincs szükség a veszélyhelyzet fenntartására és a rendeleti kormányzásra.

Amire viszont nagy szükség van mindezekhez, az a lassan egy éve elzárt EU-s pénzcsapok újranyitása. Ezért arra kérjük a kormányt, hogy a megszorítások, a magyar kisvállalkozások sanyargatása, a helyi önkormányzatok kisemmizése és a veszélyhelyzet helyett kezdjen végre azon dolgozni, hogy mihamarabb hazahozza a Magyarországot megillető EU-s támogatásokat és azokat költse a magyar emberekre: korszerű kórházakra, fejlett iskolákra és biztos megélhetésre.

- zárta sorait.