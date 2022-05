Az áremelés lesz a boltok első lépése a különadó miatt? – Kiderült, emelkednek-e az árak!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor bejelentette, hogy bizonyos nagy cégeknek a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba kell befizetniük extraprofitjuk egy részét. A bejelentés után még tovább zuhant a forint.



A vezetőknek a jogszabályok megváltoztatására vagy az alapjogok korlátozására is korlátlan lehetőségük van, hiszen jelenleg két veszélyhelyzet is érvényben van Magyarországon. Míg a koronavírus miatt bevezetett június 1-jén jár le, addig a háborús veszélyhelyzetet csak néhány nappal ezelőtt jelentette be az újonnan alakult kormány.

Az első változtatást május 25-én már be is jelentették, miszerint megadóztatják a nagy cégeket Magyarországon, és létrehozzák a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára nyugtatta meg a vásárlókat:

Nem az áremelés lesz a boltok első lépése az extraprofit-különadó miatt, ugyanis a hazai üzleteknek már így is óvatosan kell bánniuk az árakkal.

A főtitkár azt is elmondta, az új extraprofitadó a kiskereskedőknél ugyanolyan költségként jelentkezik majd, mint

a villanyszámla vagy a kereskedelmi adó, de a kereskedők nem feltétlenül építik majd bele az árakba a legújabb terhet.

Szerinte a cégek első körben megnézik, hogy hol tudnak vágni a költségeken. Például elhalaszthatnak egy-egy nagyobb beruházást, mivel az árak emelésére nagyon kevés lehetőségük van.

Vámos azt is hozzátette: