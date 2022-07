Hegedüs: 4 év után minden kormányt el kell küldeni, mert szerinte „elszáll az agyuk”

Kezdtek elfajulni a dolgok az Orbán-kormányban.

Mi is írtunk a miniszterelnöki megbízott viharos lemondásáról: Hegedüs Zsuzsa kedden jelentette be, hogy Orbán Viktor tusványosi beszéde miatt nem tölti be tovább a posztot. Azóta jöttek és mentek a reakciók, most pedig Hegedüs az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelent meg, amiről az atv.hu részletesen beszámolt.

Hegedüs beszélt a nemzetközi helyzetről, arról, hogy az Európai Parlament harmadszorra szavazza meg ellenünk a jogállamisági eljárást, és nem fog engedni. Hozzátette: a magyar és a nemzetközi sajtó is ráugrott arra, amikor lemondott, elmondta, hogy csak ma öten szólították le egy üzletben, miközben vásárolt.

Visszatekintve elmondta: 2010-ben a Fidesz megörökölt egy katasztrofális költségvetést, az akkori felzárkóztatási stratégiában Orbán Viktor mögötte állt. Felidézte, hogy a miniszterelnök teljes szabadságra kérte fel, de ő kiment tüntetni az úgynevezett gyermekvédelmi törvény ellen is, ami szerinte homofób.

2014-ig ilyen problémák nem voltak, de mint fogalmazott, 4 év után minden kormányt el kell küldeni, mert „elszáll az agyuk”.

Szerinte a Fidesz megpróbált mindent azonnal bebetonozni, 2012-re kimászott az ország a költségvetési gödörből, addig volt egy nagyon jó közös munka, mert nagy volt a baj, de utána kezdtek elfajulni a dolgok. Ami miatt meg akart szólalni, az a „homofób-törvény” volt, de nem tette, mert úgy érezte, addig nem teheti, amíg nem fejezi be a felzárkóztatási stratégiát.

Orbán Viktor válaszából azt érezte ki, hogy szíven szúrta a kormányfőt az ő lemondása, de hangsúlyozta: nem írta azt, hogy Orbán személyesen rasszista, azt viszont leírta, hogy az, hogy egy miniszterelnök kiálljon, és korrigálja azt, amiből balhé van, elvárható.