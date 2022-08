Elszálló kenyérár, rezsicsökkentés csökkentése, katás adózás eltörlése – ezek változnak augusztustól

Nem lehet azt mondani, hogy az idei nyáron uborkaszezon lett volna, a kormány több intézkedéssel is alaposan borzolta a lakosság kedélyállapotát. A kedvezményes árú üzemanyagokból egyre kevesebben vásárolhatnak, augusztustól pedig a rezsicsökkentés is csökkentett üzemmódban működik, ami miatt sokak fognak egyre többet fizetni. A katás adózás kiradírozása és az egyre dráguló kenyér már csak hab a tortán.

Augusztustól gyökeresen megváltozik az életünk, ugyanis több kormányzati intézkedés ettől a hónaptól lép életbe, mint például a rezsicsökkentés korlátozása, vagy a kedvezményes üzemanyagot vásárlók körének egyre drasztikusabb szűkítése – olvasható az Index cikkében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Kedvezményes tankolás – egyre korlátozottabb körnek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter például most szombaton, július 30-án jelentette be, hogy a százhalombattai MOL-olajfinomító tervezett leállítása (egy karbantartást kell elvégezni, amit már így is elhalasztottak tavaszról, körülbelül két hónapig fog leállni az olajfinomító egy része) miatt a kormány felszabadítja a stratégiai olajkészletek egy részét, de ezzel párhuzamosan azt is bejelentette, hogy a lakossági vásárlókon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenki mást kizártak a 480 forint/liter kedvezményes tankolásból, így a céges autókat is.

A gáztározók feltöltéséről is volt szó a szombati rendkívüli kormányinfón, ott elhangzott, hogy jelenleg az országnak 2 hónapra elegendő tartaléka van a gáztározókban, ez a lakossági fogyasztást tekintve 4 hónapra elegendő.

Katás adózás: körülbeül 300 ezer embernek ennyi volt

Július 12-én az országgyűlés fideszes többsége sürgősséggel nyomta át a törvénykezésen a kisadózó vállalkozók tételes adójáról (katás adózás) szóló törvénymódosítást, amelynek értelmében augusztus lesz az utolsó olyan hónap, amikor az ezen adózási fajtába tartozók cégeknek is számlázhatnak még. A katás adózást körülbelül 400 ezer kisvállalkozó használta az országban, közülük körülbelül 300 ezernek kell vagy másik adózási formát választania, vagy más munkát keresnie.

Augusztus 1. és szeptember 25. között kell nyilatkoznia arról az érintetteknek, hogy megfelelnek-e a megváltozott feltételeknek. A törvénymódosítás értelmében a katás adózás alól kikerülnek a mellékállásban dolgozó rokkantak és a nevelőszülők mellett a saját tulajdonú ingatlan-bérbeadásból jövedelmet szerzők, illetve azok is, akik a bt-jükkel választották a katás adózást – olvasható a cikkben.

Rezsicsökkentés-csökkentés

A Magyar Közlönyben július 21-én jelentek meg a rezsicsökkentés korlátozásának részletszabályozásai, a kormány egy hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el. Ez augusztus elsejével lépett életbe, a legfontosabb pontja pedig az, hogy aki az átlag felett fogyaszt villamosenergiát és gázt, annak a piaci árhoz közelítő árazást ("lakossági piaci ár" az elnevezése) kell fizetnie az átlag feletti fogyasztása után.

"A villamos energia esetében 2523 kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, ez megegyezik a rezsicsökkentett kedvezményes árral. E feletti fogyasztásnál 70 forintot kell fizetni kilowattóránként.

A földgáz esetén 144 köbméter/hó fogyasztásig marad szintén a kedvezményes tarifa: 102 forint köbméterenként. E fölött viszont rendesen a zsebünkbe kell nyúlni: 747 forint/köbméter lesz az új lakossági ár"

- olvasható a cikkben, amely kitér a társasházak helyzetére is, ezeket ugyanis erősen érintheti a változás, ha például a lakásokban a radiátorokra nincsen külön mérőeszköz fölszerelve. Ráadásul a kedvezményes lakossági piaci ár negyedévente változtatható.

30-40 százalékkal drágulhat a kenyér augusztusban

Az elszálló energiaárak és az ennek hatására kialakult és egyre inkább elszabaduló infláció miatt az élelmiszerek (amiknek az áremelkedését az is fűti még, hogy egyes cikkekre a kormány élelmiszerár-stopot hirdetett, így az üzletláncok az árstop hatálya alá nem tartozó más cikkek árának emelésével csökkentik a veszteségeiket) is egyre drágábbakká váltak.

A pékáruk esetében pedig még a durva aszály és a gyenge gabonatermés is közrejátszik az áremelkedésben, az elszálló energiaárakkal együtt ez a három tényező az Index cikke szerint azt eredményezi, hogy augusztusban 30-40 százalékos drágulás lesz a kenyereknél.

Az ország dunántúli részén jobb lett a gabonatermés (az Alföldön ellenben nagyon rossz termésátlagról tudni), a kormány aszályügyben operatív törzset állított fel.