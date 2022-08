A balatoni benzinkutakon is beütött az üzemanyaghiány

Az RTL Híradónak megszólaló autósok leginkább a dízel üzemanyag hiányát emelték ki, több kúton sem sikerült hozzájutniuk az elmúlt napokban.

Az RTL Híradó vasárnap esti adása szerint az elmúlt napokban rendszeressé vált a balatoni benzinkutakon az üzemanyaghiány, erről több autós számolt be nekik.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Mint az rtl.hu-n megjelent cikkben olvasható, az ország több pontján is átmeneti készlethiányra figyelmeztető táblákat lehet találni több benzinkúton is, vasárnap a fővárosban is több kúton megjelentek a kiírások, de a Balatonnál ennél rosszabb volt a helyzet.

Badacsonyban a híradónak többen arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban alig lehetett üzemanyaghoz jutni, egyikük szerint előfordult vele olyan, hogy munka után, este 7-8 óra között megállt a badacsonyi Mol-kúton, de ott már nem igazán volt kapható dízel. Átment Balatonedericsre, ott még éppen tudott tankolni, de az utána következők már nem kaptak üzemanyagot, viszont így is kígyózó sorok álltak.

Egy másik megszólaló arról számolt be, hogy Tapolcán egyik Mol-kúton sem kapott dízelt, aztán egy Shell-kútnál sikerült találnia dízelt, de ott csak 10 liter volt az engedélyezett limit. Badacsonyba is átmentek, egy ideig ott sem volt dízel, de aztán délutánra pótolták.

A cikk szerint a készlethiány oka az, hogy tervezett és már egyszer elhalasztott karbantartás miatt leállt a mol sázhalombattai olajfinomítójának egy része. Az is okként merült fel, hogy a 480 forintos hatósági ár miatt nem éri meg külföldről behozni az üzemanyagot. Emiatt viszont a kormány több lépésben szűkítette azok körét, akik még hatósági áron tankolhatnak, de emellett a stratégiai olajkészlet negyedét is felszabadították. Gulyás Gergely minsizter viszont legutóbb már arról számolt be, hogy a Mol meglévő készleteivel együtt is csak a hazai igények egy részének kielégítésére elég ez a felszabadított készlet.

A Híradónak megszólalt Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője, aki szerint teljesen általános jelenség, hogy

„a frekventált helyeken, például a Velencei-tónál, a Balatonnál vagy a Tisza-tó környékén most fokozódik a kereslet és ezzel gyorsabb ütemben fogy el a benzinkutak készlete".

Bujdos szerint a jelenlegi helyzeten egyelőre csak a kormány által felszabadított stratégiai készletekkel lehet enyhíteni.

Az RTL Híradója megkereste a Technológiai és Ipari minisztériumot, amely azt közölte, hogy a kormány "nem határoz meg országon belüli földrajzi elosztást a felszabadított készletek felhasználása tekintetében."

A minisztérium úgy látja, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, és az árstop további esetleges módosításairól majd a készletek állása alapján döntenek.

A Mol pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a pánikvásárlással az autósok csak rontanak a helyzeten, ezért mindenkit arra kértek, hogy csak annyit tankoljon, amennyire szüksége van.

Mint ismert, pénteken derült ki, hogy a Mol napi egyszer engedi csak hatósági áron eladni a benzint a náluk tankoló magánszemélyeknek, ha valaki ugyanaznap másodszor is tankolna, azt már a piaci áron teheti meg. Szombatra aztán kiderült, hogy a Mol hatósági és piaci áron is mindössze napi egy tankolást engedélyez, és azt is csak 50 literig.