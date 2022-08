Politikai elemző: van esély arra, hogy Trump Magyarországon viszonozza Orbán látogatását

Várhatóan egy nagyobb európai körút részeként.

A Blikk kérdezte Kiszelly Zoltán politikai elemzőt, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatóját Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti dallasi beszéde és a Donald Trumppal való találkozása kapcsán. (A beszédről ebben és ebben a cikkben írtunk részletesebben.)

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án

Fotó, címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Kiszelly szerint van esély arra, hogy Donald Trump volt amerikai elnök ellátogasson Magyarországra, mivel Orbánnal jó viszonyt ápol – bár azt is valószínűsítette, hogy ezt egy nagyobb európai látogatás részeként teszi meg, ha megteszi.

Úgy vélekedett, Trump így viszonozhatná Orbán múlt heti látogatását, aminek keretében az amerikai republikánusok CPAP-konferenciáján is felszólalt a magyar miniszterelnök, és amely beszéddel a hazai mellett a nemzetközi sajtó is foglalkozott.

A lap azon kérdésére, hogy Orbán amerikai látogatásából mit profitálhat a magyar kormány, Kiszelly a következőket felelte:

Novemberben az amerikai időközi választásokon a republikánusok, egyben a Trump-republikánusok megerősödése várható. Velük a Fidesz és Orbán Viktor is jó viszonyt tart fenn. A múlt hétvégi dallasi esemény, a CPAC, ahová a magyar miniszterelnököt is meghívták, az ő seregszemléjük volt. Bár Trump nem jelentette be az újraindulását, de az világosan kiderült, a szoros, jó kapcsolat Trumppal csak használhat a Fidesz és Orbán Viktor megítélésének, tekintélyének Amerikán és a Fehér Házon belül.