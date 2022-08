A vezető nem vette túlságosan komolyra a figurát.

MTVA/Bizományosi: Róka László

Az újpesti Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat nonprofit, önkéntes szervezetként működik, de van, akinek ez sem elég: úgy tűnik, 0-24-ben megállás nélkül kellene dolgozniuk az állatmentőknek. A szervezet most a Facebook-oldalán tett közzé egy bejelentést egy szemfüles állampolgártól, aki azt sérelmezte, hogy két önkéntes megvacsorázott.

Szerencsére közzétették a panaszbejelentőnek írt választ is, amit Pataki Gábor, a szervezet vezetője jegyez.

Kedves Panaszbejelentő!

Kollégáim önkéntes alapon és térítés nélkül végzik az állatmentést!

A GPS szerint valóban az Árpád úti étteremben ettek (megjegyezném: nagyon finom ott a gyros). A gps szerint csak 17 és fél perc volt (telefonjukba nem látok bele sajnálom), de éntőlem még egy desszertre is maradhattak volna! Képzelje el, a Tüzestál étterem minden egyes nap ingyen ebédet prezentál a srácoknak, akik legalább fél órát ott is eltöltenek. Ott is isteni finom minden!

Visszatérve az említett pároshoz: az éhségük előtt egy magatehetlen, nagytestű kutyát mentettek, és vitték kórházba! Ott a vizsgálatok több órát eltartanak, és ezalatt támadt az a „furcsa” ötletük, hogy megvacsoráznak, ha már a mai napon 0-24-es fővárosi ügyeletben vannak! Úgy gondolom az évi 9000 telefonhívás, bejelentés, e-mail, hatósági felkérés arra utal, hogy amennyit tudunk, mentünk, de kérem értse meg, hogy szükségünk van étkezésre és néha pisilni is szoktunk..... No nem az autóban!

Kérem gyenge magyarázkodásomat fogadja el, és kérem ne kelljen kerékbe kötnöm a srácokat.

Köszönöm szépen!