Nagyon készül a kormány a póttűzijátékra, de milyen idő lesz szombaton, és kit menesztenek, ha ismét nem jön be az időjárás-előrejelzés?

Ahogy korábban mi is megírtuk, az operatív törzs augusztus 20-án, az OMSZ meteorológiai előrejelzésre hivatkozva, lefújta az estére tervezett tűzijátékot. A várt vihar azonban nem érkezett meg. Az OMSZ bocsánatot kért a történtekért, de azt írták, a meteorológiában a pontos előrejelzés szinte lehetetlen. A kormányzati sajtóban egyértelműen a meteorológiai szolgálatot tették felelőssé a meghiúsult ünnepi programok miatt. Palkovics László miniszter hétfőn leváltotta az OMSZ két vezetőjét, amivel világraszóló botrányt kavart.

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lemondott tűzijátékot augusztus 27-én, szombaton pótolják.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a sok napsütés mellett záport és zivatart is jósol erre a napra.

Mi történt az elmaradt tűzijáték után?

Múlt hét szombat délben ülésezett az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs, amely azt közölte: a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezik meg az államalapítás alkalmából tervezett ünnepi tűzijátékot.

Az OMSZ előzetesen 80-90 százalékban jelzett a tűzijáték idejére esőt, nagy széllökéseket vártak – egyik sem következett be.

Vasárnap az Origón jelent meg egy nagy anyag, amiben az OMSZ-t szapulták. A lap úgy fogalmazott:

súlyosan tévedett az OMSZ augusztus 20-ával kapcsolatban, hibás volt a meteorológiai szolgálat előrejelzése

Később Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, a testület vezetője közösségi oldalán azt írta: a tervek szerint augusztus 27-én, szombaton 21 órától pótolják az elmaradt műsort.

A bejelentést követően, augusztus 22-én Palkovics László technológiai és ipari miniszter felmentette Radics Kornéliát és Horváth Gyulát, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnökét és a szervezet szakmai elnökhelyettesét. Később a miniszter úgy nyilatkozott, nincs összefüggés az augusztus 20-i előrejelzés és a vezetők menesztése között. Ugyanakkor Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az OMSZ előrejelzései általánosságban pontatlanabbak, mint más országokban.

A Magyar Hang ugyanakkor azt írja, bár az OMSZ két vezetőjét szakmai indokokra hivatkozva menesztették,

az ideglenes utódjuknak, Hanyecz Lászlónak nincs meteorológus, csak gazdasági végzettsége.

Ő volt az egyetlen olyan magas rangú vezető, aki nem írta alá a korábbi tiltakozó levelet.

Így reagált az OMSZ vezetői menesztésére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint politikai nyomásgyakorlás érte őket, a támadást pedig méltatlannak tartják a szakmával szemben. A menesztett vezetők visszavételét és független vizsgálatot követelnek a nyílt levél aláírói, az OMSZ maradék vezetősége. A levelet azt követően fogalmazták meg, hogy az augusztus 20-i tűzijáték elhalasztása miatt leváltották az intézmény vezetőit.

Az Operatív Törzzsel folytatott kapcsolattartási folyamat során olyan elvárások és nyomásgyakorlás merült fel augusztus 19-től kezdve a tűzijáték lefújásának pillanatáig, ami nagy mértékben rátelepedett előrejelzéseink kiadására, kommunikációjára, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a meteorológiai előrejelzésekben rejlő, tudományosan is elfogadott bizonytalanságot

A szervezet a történtek független kivizsgálását és az eltávolított vezetők visszahelyezését szeretné elérni.

A fent leírtak összességében olyan súlyú politikai nyomásgyakorlást jelentenek az OMSZ-ban folyó több mint 150 éves munkára nézve, amelyben a továbbiakban nem tudjuk – kormánytisztviselői eskünkhöz hűen – befolyásolásmentesen, szakmai tudásunk javát nyújtani

42 ország meteorológusa állt ki az OMSZ kirúgott vezetői mellett

42 ország meteorológusai és tévés időjárás-jelentői írták alá a Climate Without Borders (CWB), azaz Klíma Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet közleményét, amiben támogatásukról biztosítják az Országos Meteorológiai Szolgálat két kirúgott vezetőjét, Radics Kornéliát és Horváth Gyulát

A CWB közölte, sokkolta őket a hír, hogy két kollégájukat azért távolították el, mert rendesen végezték a munkájukat.

„Szinte lehetetlennek kéne lennie” annak, hogy megjósolják, hogyan fog viselkedni „egy olyan kaotikus rendszer, mint a légkör”, ennek ellenére mégis olyan fejlődésen esett át a meteorológia, hogy az emberek azt várják, hogy pontosan meghatározzák, milyen lesz az időjárás, ennek ellenére van bizonytalanság az előrejelzésekben, és ők az elsők, akik ezt elismerik – írja a CWS, ami szerint az előrejelzéseink néha tökéletlenek lesznek, és gyakran népszerűtlenek, de a magyar kollégákhoz hasonlóan „az embereket helyezzük a politika elé”.

Milyen időre számíthatunk most szombaton?

A meteorológusok jelentése szerint szombaton hosszabb napos időszakokra számíthatunk, de a keleti, északkeleti országrész kivételével elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Emellett a szél is megélénkül, a zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, várhatóan délkeleten lesz a legmelegebb.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett figyelmeztető előrejelzése alapján kilenc megyében lesz érvényben egyes fokú, citromsárga figyelmeztetés zivatar miatt. Heves csapadékra kell számítani

Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém valamint Zala megyében.

Három megyében pedig hőség miatt figyelmeztetnek. Veszélyesen magas hőmérsékletre lehet számítani