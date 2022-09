Márki-Zay Péter felszólította az ellenzéki pártokat, hogy ne induljanak a választásokon

Szerinte ha az önkormányzati választáson megosztott ellenzék indul, akkor a Fidesz fog győzni.

Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatót tart, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2022. április 3-án. MTI/Rosta Tibor

Márki-Zay Péter szerint ezért is fontos, hogy a pártok ne külön utakon járjanak.

"Sőt én azt is szeretném, hogyha a pártok nem is pártszínekben, vagy egyáltalán nem is indulnának"