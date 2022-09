Dobrev: Mi Orbánék helyett is vigyázunk rátok

Dobrev Klára közösségi oldalán arról írt, hogy az "Árnyékkormánnyal nem ígérik, hogy egy nap alatt mindent megoldanak, de azt igen, hogy van alternatíva, kiút a mindennapok rezsiszorongásából".



Fotó: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője, a párt árnyék-miniszterelnöke beszédet mond az árnyékkormánya tagjainak bemutatásán a budapesti Off Kultúrszövőgyár Rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatón 2022. szeptember 19-én. MTI/Kovács Anikó

- fogalmazott bejegyzésében.

Az Árnyék-miniszterelnök szerint ehhez azonban meg kell duplázni a lakosságnak jutatott kedvezményes energia mennyiséget. Mint írja, 5%-ra kell csökkenteni a gáz és az áram áfáját és be kell fagyasztani a rendszerhasználati díjakat. Emellett támogatni kell azokat, akik nem tudják fizetni a rezsiszámlájukat például úgy, hogy ne lehessen kikapcsolni a gázt vagy az áramot.

Már most is könnyebb lehetne a magyarok élete, erről szólnak ezek a döntések. Mi Orbánék helyett is vigyázunk rátok