Trükközve csökkentheti a várólistákat a kormány

Adminisztratív módon, illetve pénzügyi ösztökéléssel csökkentené a várólistákat a kormány egy elfogadásra váró javaslat szerint.

A Népszava cikke szerint könyvelési, adminisztratív és motivációs eszközökkel akarja csökkenteni az egészségügyért felelős államtitkár a várólistákat egy, az egészségügy átalakítását célzó, és hamarosan a kormány elé kerülő javaslatában.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Amennyiben a javaslatot elfogadja a kormány, akkor már csak azok kerülnek fel a várólistákra, akiknek 60 napnál (két hónap) többet kell várniuk az ellátásukra. Azok sem kerülnek fel a várólistákra, akik az első lehetséges műtéti időpontnál későbbit kérnek maguknak, őket egy úgynevezett előjegyzési listára teszik fel. Ide kerülnek azok is, akik a tervezett műtétjükre nem érkeznek meg, és nincs megfelelő kimentési okuk arra, hogy ez miért történt meg. A cikk szerint azok is kikerülnek a várólistáról, akiknél a műtét már nem használna, "mert annyit romlott az állapotuk." Ők később, orvosilag indokolt esetben kérhetik a felvételüket az előjegyzési listára.

A lap szerint a várólisták megvagdosása mellett a kórházakat a műtétek tempós elvégzését kapják meg, ugyanis a javaslatban megszabnák, hogy egy-egy ellátási formában hány beteget kell megműtenie egy adott intézménynek. Pénzügyi "ösztönzőt" is kapnának a kórházak, ugyanis ha nem teljesítenék a minimálisan meghatározott beavatkozási mennyiséget, akkor a biztosító az adott tevékenység finanszírozását megszüntetheti, ez pedig kihathat az intézmény működésére is.

A cikk szerint a műtétek elvégzését azzal is ösztökélné a kormányzat a javaslatban írtak szerint, hogy a várólista-csökkentő ellátásokért eddig utalt 130 százalékos finanszírozást 150 százalékra emelnék meg.

A Népszava összesítése szerint idén őszre már mintegy 50 ezren vártak valamilyen ellátásra, ebből a legtöbben, közel 18 ezren szürkehályog-műtétre. 2020-ban 40 ezer, 2021-ben viszont csak 30 ezer szürkehályog-műtétet végeztek el az országban (a koronavírus-járvány miatt egyszer fel kellett függeszteni ezen műtétek elvégzését pár hónapra), miközben a lap szerint egy átlagos évben 70 ezer beteget szoktak megoperálni. A lapnak nyilatkozó Radó Gábor szemész főorvos szerint az következik, hogy egy egész évnyi teljesítmény hiányzik a rendszerből, ezt pedig be kell pótolni.

"Az, hogy a két év alatt elvileg összegyűlt 70 ezres elmaradásból csak 18 ezer páciens látszik, felveti azt is, hogy akkor a többi várólistás ellátásban is láthatónál jóval nagyobb lehet az elmaradás. A két szám közötti különbség arra is utal, hogy az utóbbi időben vélhetően sokak el sem jutnak odáig, hogy az operációt egyáltalán felajánlják nekik"

- olvasható a cikkben, amely szerint viszont az elmaradások pótlása sem halad. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvántartása alapján az ilyen műtéteket végző mintegy 50 intézménynek több mint a fele az elmúlt fél évben ötnél kevesebb ilyen beavatkozást végzett el. Ezen intézmények között vannak megyei, illetve centrumkórházak is, mint például a Tolna megyei kórház Szekszárdon, vagy a fővárosi Szent János kórház. A lap szerint a várakoztatási rekorder a kiskunhalasi Semmelweis Kórház, ott 1447 napot (közel 4 évet) kell várni, a második pedig a Honvédkórház a maga 971 napjával.

A Népszava által megkérdezett kórházi szakemberek szinte ugyanazon véleményen voltak: hiába nem korlátozták a szürkehályog-műtéteket a koronavírus-járvány alatt (csak egyszer), többet nem nagyon lehetett ezekből végezni, mert a szemészeket és az egyéb szakembereket is átvezényelték a covid-ellátó osztályokra.

"Ha sok szürkehályog műtétet végeznek a szemészek, akkor ahhoz több ápoló is kell, ők viszont egyre kevesebben vannak" (...) Az én székemben az sem izgathat különösebben, hogy mennyien várnak, mert minden egyes műtét egy olyan plusz költség, amire nincs fedezet. A műtétekhez rengeteg lencse is kell, ami nagy pénzbe kerül, miközben ha egy műtétet sem végeznének a szemészek, akkor is ugyanannyi finanszírozást kap az intézmény”

– mondta el a lapnak egy intézményvezető.