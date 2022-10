Haladékot kap az Orbán-kormány a korrupcióellenes intézkedésekre

Két hónapos haladékot adhatnak Magyarországnak a tagállamok, hogy a vállalt 17 pontos korrupcióellenes intézkedés-csomagot teljesítsék – írja a hvg.hu.



Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján, 2022. szeptember 26-án. MTI/Máthé Zoltán

Független sajtóértesülések (például a Bloomberg vagy az AFP) szerint az uniós tagállamok nagykövetei szerdán megállapodtak abban, hogy

#UPDATE An EU deadline for Hungary to show it has implemented anti-corruption reforms in order to unlock funds from the bloc has been extended to December 19, diplomats said on Wednesday. pic.twitter.com/3h0Mg39rzB