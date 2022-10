Kálomista és Hann pereskedéséről szól.

Szombaton este adja a HírTV az Elkutattuk című "dokumentumfilmet", ami Kálomista Gábor, az Elk*rtuk producere szemszögéből mutatja be az őt beperlő Hann Endre által indított bírósági per eseményeit – adta hírül a hvg.hu. A közvélemény-kutató a lapnak azt mondta:

ezzel is az igazságszolgáltatásra próbálhatnak nyomást gyakorolni.

Tehát október 22-én szombaton este 21:10-től sugározza a csatorna az Elkutattuk című dokumentumfilmet.

Vagyis a jelek szerint Kálomistáék egy külön "dokumentumfilmet" forgattak abból a perből,

amelynek lényege, hogy a Medián közvélemény-kutató intézetet alapító Hann Endre még márciusban perelte be Kálomista Gábor producert, egészen pontosan Kálomista cégét, a Mega Film Kiadó Kft.-t jó hírnévhez fűződő személyiségjogának megsértéséért.

A Kálomista által forgatott Elk*rtuk című film egyik negatív, csaló karakterét ugyanis Endrének hívják, és szerepe szerint egy közvélemény-kutató cég igazgatója, a film alkotói pedig sosem titkolták, hogy azt szerették volna, ha a nézők Hann személyére asszociálnak róla, ez még a film honlapján is szerepelt. Sőt, Hann még meghívót is kapott a film bemutatójára, melynek szövege úgy zárult: „Reméljük, megtekinti a filmet, amelyben Ön is feltűnik”.