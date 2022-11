Orbán Viktor megüzente a finn miniszterelnöknek, hogy nem annyira sürgős a NATO-csatlakozásuk ratifikálása

Sanna Marin finn kormányfő egy helyi rádióban arról beszélt, hogy tisztázni akarja a magyar miniszterelnökkel, hogy összefüggésben van-e a NATO-csatlakozás jóváhagyásának késleltetése a Magyarországnak járó EU-s pénzek befagyasztásával.



Ennek kapcsán üzent neki Twitteren Orbán Viktor – vette észre a vg.hu.

- írta Orbán Viktor.

Úgy tűnik, ez az ügy nem sürgős annyira a parlamentnek, mint a katatörvény kicsinálása, vagy a rezsicsökkentés kvázi megszüntetése.

1/2 Dear @MarinSanna, between true friends there is no need to ask to clear the air: Hungary has never linked and will never link any other issue to the matter of EU funds.