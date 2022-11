Navracsics megszólalt a brüsszeli döntés után, szerinte az eu-s pénzek felfüggesztése sem nagy baj: "Nem akarunk mismásolni, nem akarunk sunnyogni"

Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra mellett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is részt vett a szerda délutáni váratlan kormányinfón a Karmelita kolostorban. A kormányinfó előtt derült ki, hogy az Európai Bizottság három operatív program – az energetikai és környezetvédelmi, a közlekedési és a területfejlesztési – 65 százalékának befagyasztását ajánlja, ami gyakorlatilag az összes nekünk járó uniós pénz harmada, 3000 milliárd forint. Navracsics szerint ugyanakkor az Európai Bizottság is elismeri, hogy a tagállamok között a magyar nemzeti helyreállítási terv az egyik legjobb. Navracsis közölte azt is a kormányinfón, hogy "az uniós pénzek felfüggesztése sem okozott meglepetést" nekik. Akkor ezek szerint nem olyan nagy baj ez az Orbán-kormány számára?

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. november 30-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Az Európai Bizottság szerda délelőtt úgy döntött: a magyar kormány annyira hanyag gazdája az EU-s támogatásoknak, hogy legalább 3000 milliárd forintot nem szabadna odaadni neki a szokásos támogatási keretéből. Hogy a pénzt tényleg elzárják-e a kormány elől, azt majd a tagállamok kormányai döntik el, talán már jövő kedden, de az is lehet, hogy csak később, valamikor még karácsony előtt. A döntés után kormányinfót tartottak.

Navracsics Tibor ismertette a kormány álláspontját a mai fejleményekkel kapcsolatban. Kijelentette első körben, hogy

az Európai Bizottság elfogadta a magyar Helyreállítási Tervet, ami hatalmas büszkeség a kormány számára.

Mint fogalmazott, a magyar terv az egyik legjobb volt a beérkező tervek közül.

A kormányálláspont az, hogy nagy meglepetés nem történt, hiszen az Európai Bizottság újságírókkal már közölte az álláspontját, ami már szeptemberben is kábé ez volt. Navracsics szerint jelentős előrelépés a helyreállítási terv elfogadása.

Navracsics azt mondta,

a Bizottságnál egyetlen kategória kivételével a terv a legmagasabb értékelést kapta.

Navracsics azt mondta, bízik a kormány, hogy ez a javaslat megnyitja a tárgyalás lehetőségét a kohéziós pénzekkel kapcsolatban is, júniusban az volt a cél, hogy hat hónapos határidő alatt érjék el, hogy mindkét nagy területen elérjék a megállapodást a Bizottsággal, így 2023-tól ténylegesen is megnyíljanak a források.

2023-ban az összes uniós forrásra igényt tartana a kormány

Navracsics Tibor szerint, ha a kormány ebben az ütemben halad, 2023-ban egészen biztosan hozzá tud majd férni Magyarország az összes uniós forráshoz.

Nem akarunk mismásolni, nem akarunk sunnyogni, hanem pontosan teljesítjük, amit vállaltunk

- mondta Navracsics Tibor, aki aztán a Magyar Nemzet kérdésére hozzátette, hogy végig arra koncentráltak, hogy a lényegre koncentráljunk, és a tárgyalási sorozatot elválasszuk a többi politikai kérdésről (például migráció).