Fideszes rendezvényen fotózkodott a legnagyobb összegű jutalmat felvevő egykori tankerületi vezető

Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ korábbi, nemrég nyugdíjba vonult vezetője az utóbbi időben fideszes pártrendezvényen is feltűnt, sőt a debreceni fideszes politikusok csoportképébe is beállt – írt a Debreciner.hu nyomán a 24.hu.

Pappné augusztusban jelentette be lemondását, de azt is közölte, hogy tanácsadóként továbbra is részt vesz a tankerület tevékenységében.

Pappné novemberben, miközben javában zajlottak a pedagógus-megmozdulások, azzal vált országosan ismertté, hogy az ország tankerületi vezetői közül ő tehette zsebre a legnagyobb összegű jutalmat: 2,5 millió forintot.

Pappné 10 éven át vezette a tankerületet és az ő nevéhez kapcsolódik, hogy a 2018-as pedagógusnapon a „Nemzedékek jövőjéért” díjjal tüntette ki Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt.

