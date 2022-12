300 milliárdba kerültek a lélegeztetőgépek, 400 millió ment a tárolásukra – de a kormány nem adja el őket

Szerintük ez stratégiai tartalék, és most úgyis a tömeges migráció, a háborúk és a járványok évtizede jön.

Az RTL Híradó riportja szerint a kormány úgy látja, hogy szükség van azokra a lélegeztetőgépekre, melyeket még a koronavírus-járvány elején szerzett be a Fidesz-kormány.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Menczer Tamás

A beszerzéseket már akkor is viták kísérték, többször a közvetítőcégek átláthatatlansága, a beszerezni kívánt gépek megfelelő volta és egyéb okok miatt. A kormány végül 16 ezer lélegeztetőgépet szerzett be a nemzetközi piacokról, miközben a járvány legdurvább szakaszában is nagyságrendileg ezer ilyen eszközre volt szükség.

Nemrég derült ki, hogy az eszközök beszerzésén az egyik legjobban járó cég végelszámolás alatt áll, egy másik pedig már meg is szűnt így, miközben a tulajdonosok több millárd forintot tudtak még a cégek beszántása előtt kivenni azokból.

Az Átlátszó november végén írta meg, hogy az összesen 300 milliárd forintért megszerzett gépek raktározása (már persze azoké, melyeket a kormány nem ajándékozott el ingyen más országoknak, miután eladni nem tudta azokat) addig, november végéig 390 millió forintjába került az államnak.

Ennek kapcsán kereste meg az RTL Híradója a kormányt, végül a Kormányzati Tájékoztatási Központtól kaptak választ.

A KTK szerint szükség van a járvány idején beszerzett és azóta is raktárban álló 16 ezer lélegeztetőgép jelentős részére (melyekből jó 10 ezer ki sem lett csomagolva), indokaik szerint ugyanis a járványok, háborúk és a tömeges migráció évtizede előtt állunk, ezek a gépek pedig stratégiai készletet jelentenek.