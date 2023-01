Dobrev Klára mindenkit megnyugtatott! Az árnyékkormány már készül az euró bevezetésére Magyarországon

Mindenki megnyugodhat most már.

Fotó: MTI/Kovács Anikó

Az európai parlamenti képviselő azt írta a közösségi oldalán, hogy azokban az országokban, ahol euróval fizetnek, stabil a gazdaság, kiszámíthatóak a hétköznapok és a családok sem szenvednek a brutális, elviselhetetlen drágulástól.

„A horvátok kilenc évig azért dolgoztak, hogy bevezessék az eurót. És nemcsak azért, mert az uniós tagsággal ezt vállalták, hanem mert tudják, hogy ez a nemzeti érdekük.Az euró bevezetése nekünk, magyaroknak is nemzeti érdekünk. Éppen ezért az árnyékkormány már most arra készül, ha eljön az ideje, Magyarországon is bevezessük az eurót. Ezt fogjuk tenni, minden magyar érdekében"