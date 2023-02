Varga Judit nem eléggé hálás azért, hogy nem köpik le, mielőtt ordítva kiröhögik – Kemény üzenetet küldött Tóta, aki szerint Ez nem jogállam, hanem egy határ sz.r

Tóta W. Árpád újságíró a Facebook oldalán számolt be arról a helyzetről, hogy ameddig október óta ül börtönben Herczeg Zoltán divattervező, de Völner Pál államtitkári rangban egyengette a milliárdokat kaszáló végrehajtómaffia ügyeit, szükség esetén mozgósította a jó miniszterasszonyt és szabadlábon van.

A publicista szerint még legalább egy hónapig marad letartóztatásban. Kábítószert találtak nála, főleg marihuánát, amit kétségtelenül tilt a törvény, pláne ha adott belőle másnak is.

Völner Pál államtitkári rangban egyengette a milliárdokat kaszáló végrehajtómaffia ügyeit, szükség esetén mozgósította a jó miniszterasszonyt. Szépen hízott a bajba került adósok vagyonából.

Viszont szabadlábon van; nála nem merült fel sem szökés, sem elrejtőzés veszélye, de még az sem, hogy befolyásolná a tanúkat, mondjuk a jó miniszterasszonyt, aki amúgy is elég befolyásolható alkat. Ahogy szabadon jár Farkas Flórián, Simonka György és Boldog István is. Hogy nekik nehéz vasban kellene vágniuk a baszott hosszú centit, arról nem is érdemes vitatkozni.