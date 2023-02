Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a NATO vezetői felduzzadt, vízfejű alakok

A honvédelmi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának volt vendége.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: ugyan a hadsereg folyamatosan várja az érdeklődőket, de most azért indítottak egyéves országos kampányt, hogy ne csak a már a honvédség iránt érdeklődőket érjék el. A fiatalokat a hadseregbe hívják, de azt is be akarják mutatni, hogy a magyar haderő mennyit fejlődött az utóbbi években.

Emlékeztetett arra: minden NATO-haderő szembesül azzal, hogy "felduzzad, egyfajta vízfej alakul ki" a magasabb rendfokozatú beosztásokban. Mint mondta, a kormány lehetővé tette, hogy a 45 évüket betöltött, 25 éves szolgálati viszonnyal rendelkezők méltó módon, a honvédelmi szolgálati juttatással kiléphessenek a civil életbe, utat engedve a fiataloknak.