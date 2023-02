Puzsér szerint Orbán Viktor szövetségesek nélkül maradt, elárul mindent, amire szövetkezett

Orbán Viktor az évértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy 2023 lesz a legveszélyesebb évünk a rendszerváltás óta, Puzsér Róbert most a Spirit FM Önkényes Mérvadó című műsorában azt mondta Magyarország most megint elárul mindent, amire szövetkezett.



Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt Sétáló Budapest 2019 című programjának eredményváró rendezvényén az önkormányzati választáson a budapesti Krak'n Town szórakozóhelyen 2019. október 13-án. MTI/Kovács Tamás



A publicista szerint valóban 2023 lesz a legveszélyesebb, Orbán Viktorra nézve biztosan, ugyanis "nem áll jól a szénája", és elfogytak a szövetségesei nemzetközi téren. Giorgia Meloniról kiderült, hogy "nem Putyin zsebében avászkodik, mint ő", vagyis a miniszterelnök szóhasználatával élve háborúpárti.

Korábban azt lehetett remélni több politikusról is, hogy Orbán politikájához, illetve Putyin háborújához támogatóan tud viszonyulni, például Recep Tayyip Erdogan török elnöktől is lehetett ezt várni, viszont most Törökország Ukrajnát támogatja – nem pusztán diplomáciailag, hanem fegyverekkel – mutatott rá.

A helyzet az, hogy nem nagyon maradtak a nemzetközi színtéren szövetségesei Orbán Viktornak. Brazíliában megbukott Bolsonaro, az Egyesült Államokban megbukott Trump, sőt, a trumpizmus, aminek Orbán Viktor az egyik kelet-európai hídfőállása, zászlóvivője.

Puzsér szerint az nemzetbiztonsági kockázatot jelent már nem is kizárólag a demokrata elitnek, hanem úgymond mindkét párt közepének.

Hozzátette:

ezekkel szemben az elit középre zár Európa-szerte is, a Putyin által pénzelt pártok defenzívába szorulnak. Aki a nemzetközi trolljobboldal térhódításával domináns szerepbe látszott kerülni, az most visszaszorult – vélekedett.

Puzsér Róbert szerint ennek a politikai irányváltásnak a nagy projektje Putyin az "ukrajnai kaland" is bukni látszik, de Orbán annyira hozzárendelte Magyarországot és a magyarokat ehhez a kalandhoz, hogy most már meglehet, hogy Magyarország maga fog ezzel együtt bukni, és ha ez megtörténik, az is lehet, hogy hazánkat újra megbüntetik, akárcsak Trianonban, Magyarország ugyanis most megint elárul mindent, amire szövetkezett.