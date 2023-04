Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a Sziget Fesztivál esetleges megszüntetéséről beszélt.

MTI/Mohai Balázs

A Sziget Fesztivál nagyon könnyen megszűnhet, hogy ha mi a Petőfi Kulturális Ügynökségben úgy döntünk, hogy a Hajógyári-szigetnek a hozzánk került, tulajdonunkba került részére nem engedünk fesztivált. (...) Onnantól kezdve nemhogy Sziget Fesztivál, hanem semmilyen fesztivál nincs a Hajógyári-szigeten

– jelentette ki Demeter a SpiritFM adásában.

A 444.hu szemléje szerint Demeter arra is emlékeztetett, hogy a Hajógyári-sziget teljes déli részét, az egykori goltftanya területét és azt a nyolchektáros területet is az általa vezetett ügynökség birtokolja, ahol a Sziget Fesztivál ideje alatt a VIP-kemping és a fesztivál pénzügyi bázisa is működik.

„Ha mi most nagyon befeszülnénk, akkor azt mondanám, hogy mivel kikerült belőle a magyar tulajdonrész – tehát Kádár Tamásékat kivásárolta az amerikai tulajdonos –, ezért nekünk nem érdekünk ezt a Sziget Fesztivált ilyen szempontból fenntartani. De nem gondolkodhatunk így, mert a Sziget Fesztiválnak a teljes kulturális hozadéka sokkal nagyobb annál, hogy én mit szeretnék a nyolc hektárunkon” – gondolkodott hangosan Demeter. Azt is elmondta, hogy leült a Sziget Fesztivál szervezőivel, akikkel közölte, hogy innentől kezdve évente kötnek szerződéseket velük, hogy „a polgárok visszakaphassák a szigetet”.