Orbán Viktor szerint nem helyes, ha a politikusokat "csuklóból" maffiózónak nevezik

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke arról beszélt: a végrehajtói rendszer megváltoztatásával kapcsolatban megtették javaslatukat, az igazságügyi bizottságban azonban leszavazták nonprofit végrehajtói rendszerről szóló kezdeményezésüket.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2023. március 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Úgy fogalmazott: 1994-ben döntöttek arról, hogy profitorientálttá teszik a végrehajtói szakmát, és innentől kezdve kialakult egy, "a balliberális és a Fidesz-kormányokon átívelő maffiarendszer közjegyzőkkel, politikusokkal, kormánytagokkal" együtt, amely azóta is sarcolja a magyarokat.

- emelte ki, és azt kérdezte, hogy mikor lép a kormány a végrehajtói rendszer megváltoztatására?

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában nem nevezte helyesnek, ha a politikusokat "csuklóból" maffiózónak nevezik és olyan durva sértésnek minősítette ezt a kijelentést közjegyzőkre, egy szakmai csoportra, amely nem engedhető meg.

A Schadl-Völner-ügyről jelezte:

nem örül neki, de ez is azt mutatja, hogy Magyarországon mindenkire egyformán vonatkoznak a jogszabályok, akkor is, ha államtitkárról, és akkor is, ha kamarai tisztségviselőről van szó.