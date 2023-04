"Te dollárcseléd" – Rákay Philip nekiesett az alpolgármesternek és felfedte szerepét a földjén épülő akkumulátorgyárról

Rákay Philipről majd' egy éve röppent fel a hír, hogy akkumulátorgyár épül a földjén. Most ő maga árluta el, mi az igazság.

Tavaly nyáron került a NER-közeli üzletember érdekeltségébe egy 42 hektáros rácalmási terület, amelynek egy részét most eladta a Hankook gumiabroncsgyártónak. Rákay azután szólalt meg, hogy több ellenzéki politikus is azzal vádolta meg, hogy akkumulátoripari beruházásra készül – számol be a 24.hu.

Tavaly év végén jöttek a hírek, hogy a Fejér megyei Rácalmáson terjeszkedik tovább Rákay Philip birodalma. Az egykori televíziós műsorvezető, NER-közeli üzletember egyik cége ugyanis a Hankook gumiabroncsgyártó cég magyarországi központja mellett, Rácalmás és Dunaújváros határában vásárolt meg egy 42 hektáros ipari területet. Rákay akkor kérdésünkre annyit árult el terveiről, hogy cége a csaknem fél Margit-szigetnyi területen fejlesztéseket végez majd, és értékesíteni kívánja azt.

Ezután indultak találgatások a terület várható sorsáról, és az ellenzéki pártok egy részének figyelmét is felkeltette Rákay üzlete. Szabó Tímea, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetője április elsején tartott sajtótájékoztatót az érintett rácalmási terület előtt. Az ellenzéki politikus helyiekre hivatkozva azt állította, hogy a településen kész tényként kezelik, hogy a Rákay földjén akkumulátorbontó üzem fog épülni, vagyis az „egész akkumulátoripar egyik legszennyezőbb láncszeme”, ahol „több százezer tonna akkumulátort fognak tárolni” – teszi hozzá a 24.hu.

A Párbeszéd után a Demokratikus Koalíció politikusai is Rácalmáson akcióztak. Kocsis-Cake Olivio a DK környezetvédelmi ügyekért felelős árnyékkormánybiztosa, és Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere is tiltakozott a vélten épülő akkumulátorgyár ellen. Majd a DK-s alpolgármester pénteken ismét sajtótájékoztatót tartott a témában, ahol közölte, „nem támogatták a fideszes képviselők azt a javaslatot, amelyben arra kéri Dunaújváros vezetése Rácalmás Önkormányzatát, hogy ne épülhessen a város határában semmilyen környezetszennyező, környezetkárosító üzem!” Ezt a politikus összekötötte Rákay Philip rácalmási telkével.

Rákay Philip az alpolgármester Facebook-videója alatt osztotta meg véleményét.