Orbán vészjósló üzenete árnyékolja be a napunkat – ezt mondta a kormányfő a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor szerint nehéz hetek elé nézünk.



Fotó: MTI/Benko Vivien Cher

Nehéz hetek elé nézünk az ukrajnai háborúban

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Kiemelte: a várható offenzíva az ukránok utolsó nagy lehetősége, utána letisztul a helyzet, sokak számára válik nyilvánvalóvá, milyen katonai lehetőségek maradtak ebben a háborúban.

A kormányfő hangsúlyozta: "mindig rácsatlakoznak különböző érdekek" egy háborúra, legyen szó a fegyverüzletről, a spekulánsokról vagy a csempészekről, akik számára aranybánya egy ilyen konfliktus.

Vannak nagy nyugati gazdasági érdekkörök, Soros György áll talán ezek között is az első helyen, akik mindig is arról álmodoztak, hogy valahogy beteszik a lábukat Ukrajnába – ami sikerült is –, és hogy hozzájutnak Oroszország természeti erőforrásaihoz – fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: a Vatikán elszánta magát, mozgósítani fogja az erejét, kapcsolatait, befolyását, és megpróbál gátat vetni a vérontásnak, ebben pedig "számít is ránk"; össze kell gyűjtenie azokat a szereplőket, ahol a béke hangja az erősebb, és hajlandóak ezt a nemzetközi színtéren is képviselni.

Mi egyértelműen és világosan kiállunk a béke mellett

- fogalmazott.