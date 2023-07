A Libriben tombol a melegellenes propaganda – Becsomagolják az lmbtq könyveket, nem lehet átlapozni

Rácz Stefán Tibor író egy videón számol be arról, hogy a budapesti Westendben található Libri könyvesboltban becsomagoltál az lmbtq témájú könyveket, így azokba nem lehet belelapozni.

Fotó: Facebook/racz.stefan.tibor

"Míg Angliában a Waterstones könyvesbolt lmbtq könyv kiemeléseket csinál a Pride örömére, addig a Libri fóliába csomagolja ezeket a könyveket" – számol be Rácz Stefán Tibor a közösségi oldalán.

A Telexnek a Libri megerősítette, hogy a gyermekvédelminek nevezett, sokszor melegellenesként hivatkozott, törvény miatt fóliáznak be egyes könyveket. A lap azt írja, nem minden budapesti üzletben fóliázták be az LMBTQ érintettségű könyveket, de nem csak a Westendben vetették be a gyakorlatot – írja a 24.hu.

A Libri az elmúlt hetekben könyvkiadókat keresett meg, hogy megtudja, a kiadók szerint az adott könyvek megfelelnek-e a melegellenes gyermekvédelmi törvény előírásainak. A Libri és a Líra miatt is fogyasztóvédelmi eljárás indult.