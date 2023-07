Orbán Viktor úgy látja, ha Ukrajnát fölvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentett volna. Ennek a kormányfő szerint megvolt a kockázata: akadtak, akik így is felvették volna Ukrajnát, de a többség nem így gondolkodott. A kormányfő az ukránok viselkedését is kritizálta: agresszívek, zsarolnak.

Ha azt csinálnánk, amit az ukrán elnök kér, akkor benne lennénk a harmadik világháborúban – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának pénteki adásában.

A kormányfő kiemelte: abban az esetben, ha Ukrajnát felvennék a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentene, "mert az azt jelenti, hogy akkor a NATO háborúban áll Oroszországgal".

Orbán Viktor: a nyugatiak a háború folytatását akarják

Az ukrajnai konfliktus el fog húzódni, mert "a nyugatiak a háború folytatását akarják" – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

A sopronbánfalvai kihelyezett kormányülés ideje alatt készült interjúban a kormányfő arról beszélt, "egészen más feladatai vannak a magyar kormánynak, és másfajta jövő vár a magyarokra, ha nincs háború, mintha van háború".

"Elsöprő továbbra is a háborúpártiak aránya és száma, a béke hangján alig-alig beszélünk néhányan, ezért nekünk arra kell készülni, hogy a háború és a szankciók nem tűnnek el az életünkből" – fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, ha ez megtörténne, "abban a pillanatban a gazdasági bajok tekintélyes része orvoslódnék".

Orbán Viktor: az Egyesült Államok azonnal véget vethetne a háborúnak

Orbán Viktor miniszterelnök egyetért Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az Egyesült Államok azonnal véget vethetne az ukrajnai háborúnak. Hogy ez miért nem történik meg, azt senki sem tudja

- mondta a magyar kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor közölte azt is: Ukrajna már elveszítette a szuverenitását, nincs pénze, saját hadiipara vagy saját katonai eszközgyártó képessége. "Pénzt is tőlünk kap, leginkább az amerikaiaktól" és hadieszközöket is – mondta.

Ha Amerika azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne

- mondta.

"Hogy miért nem akarják ezt az amerikaiak, erre választ a NATO-csúcson sem kaptunk" – jelentette ki.