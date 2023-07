Novák Katalin kiverte a biztosítékot Ruandában – "Novák elnök nemi esélyegyenlőséggel, befogadással, szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos nézetei semmilyen

Felháborodtak a résztvevők Novák Katalin miatt a nők jogainak és egészségének javítását célul kitűző, a nemek közötti egyenlőséget szorgalmazó Women Deliver konferencián.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Women Deliver konferencia elnöke és ügyvezető igazgatója, Maliha Khan nyílt levélben nyugtatta meg a Novák Katalin magyar köztársasági elnök szereplése miatt felháborodott résztvevőket, hogy a konferenciának idén otthont adó Ruanda a szervezéskor „minden államfő és kormányfő közreműködését kérte, bár nem értettek egyet azzal a döntéssel, hogy [Nováknak] fellépési lehetőséget is biztosítottak”. A közleményben arra is kitért, hogy „a nyitóceremóniát a konferenciának otthont adó ország vezette le, a fellépők meghívása az ő hatáskörük volt. Ruanda kormánya és a Women Deliver között jó az együttműködés, csodálatos partnerek és házigazdák voltak” – írja a Quibit.hu.

Úgy tűnik, ezzel korántsem értett mindenki egyet, a Novák Katalin szereplése miatt felháborodott résztvevők elsősorban a magyar köztársasági elnök abortuszhoz való joggal, valamint az LMBTQ+ közösségekkel szembeni fellépését kritizálták, visszautalva arra az időszakra, amikor Magyarország családügyi minisztereként ténykedett. Kahn erre reagálva hangsúlyozta, hogy Novák hivatalos ruandai útja egyik állomásaként érkezett a konferenciára, majd kifejtette, hogy

„Nagyon kevés dolog van, amit magaménak vallok Novák elnök hiedelmeiből és biztos vagyok abban, hogy ő is nagyon kevés dologgal ért egyet az enyéimből, különösen ha a nők szerepéről, reprodukciós jogairól, a velük szembeni társadalmi igazságosságról vagy más ügyekről van szó. Fontos azt is leszögezni, hogy ha feminista közösségként el szeretnénk érni a céljainkat, olyanokkal is fenn kell tartanunk a párbeszédet, akikkel nem értünk egyet.