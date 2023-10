„Arról Orbán nem tehet, hogy volt osztálytársa pedofil” – Hadházy szerint is Nagy János laptopján lehetett a gyermekpornó

Hadházy Ákos szerint esélyes, hogy Orbán Viktor volt osztálytársa volt az az állami vezető, akinek szolgálati laptopján gyermekpornográfiát ábrázoló képeket találtak, és akit ezért le is tartóztattak.

Nagy János már nem az első fideszes, aki pedofília miatt bukik meg. Forrás: Pixabay

Hadházy Ákos, Polt Péter válasza alapján gondolja, hogy Nagy János volt a tettes, illetve erősen bírálja a Fidesz gyermekvédelmi politikáját. Facebook posztjában felteszi a kérdést is, ami másnak is eszébe jutott:

Ez a sokat hangoztatott gyermekvédelem Fidesz-módra?

„Talán nem a könyvektől kellene megvédeni a gyerekeket,’hanem az ilyen, magas polcra tett cukrosbácsiktól, akik azt hiszik, hogy a miniszterelnök osztálytársaként mindent megtehetnek”

- írta Hadházy.

„Ha nem lenne ez végtelenül szomorú és csúnya történet, még mosolyoghatnánk is rajta. Természetesen arról Orbán nem tehet, hogy volt osztálytársa pedofil, és remélhetően nem is tudott erről. De arról tehet, hogy a százezer hektárokat a haveroknak (Mészáros Lőrincnek is) kiosztogató főhivatalnoknak az osztálytársát nevezte ki.

És arról is tehet, hogy fasiszta propaganda összemossa a pedofílját és a homoszexualitást”

- zárta a bejegyzést a politikus.