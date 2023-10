Mészáros Lőrinc rendkívül romantikus oldaláról vallott Várkonyi Andrea – videó

Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea együtt jelent meg a High Tech Suli program szeptember 28-i konferenciáján.



Fotó: Blikk videó

Várkonyi Andrea ezúttal kivételt tett és a magánéletükről is mesélt kicsit a Blikknek.

A férjem rendkívül romantikus férfi, soha nem felejtené el a nagy napunkat, s meglepetésekkel készül. Így volt ez idén is. Próbáltunk kikapcsolódni, pihenni. Szeptember 24. most vasárnapra esett, így egy hosszú hétvégét töltöttünk együtt, igyekeztünk csak magunkra koncentrálni. No és kaptam tőle temérdek gyönyörű rózsát is