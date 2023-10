Durva ellentmondásba keveredett a fideszes Skrabski Fruzsina – Alaposan kiosztották a követői

Hogy mi is áll konfliktus középpontjában, azt röviden ugyan nem lehet összefoglalni, de az biztos, hogy Skrabski Fruzsina talán egyáltalán nem érti, illetve az is kiderült, hogy ennek kapcsán is a Fidesz mantrát nyomja.

Röviden összefoglalva, két szomszédos terület esetén legfeljebb a két Korea között lehet akkora életszínvonalbeli különbség a világon, mint Izrael és a Gázai övezet között. Az egy főre jutó GDP nagyjából 40-szer nagyobb Izraelben, mint a Gázai övezetben, ahol a munkanélküliség is több mint tízszeres.

Míg az egy főre jutó GDP alapján Izrael a világ 15 legfejlettebb országa közé tartozik Kanadával és az Emírségekkel egy szinten, Gáza a legszegényebb régiók között van.

A lakosság fele függ segélyektől, és a háztartások harmada “extrém” vagy “katasztrófális” szinten rászoruló. Egy gázai a fal túloldalon tízszeres fizetésért dolgozhat.

A mostani palesztin támadásra további magyarázatot adhat, hogy egyre reménytelenebbnek látszik a terület jövőképe:

az elmúlt tíz évben mintegy tíz százalékponttal nőtt a munkanélküliség, és jelentősen megnőtt a segélyre szorulók száma.

A Hamász a Muszlim Testvériség palesztin ágából vált ki az 1980-as évek végén, ami a Közel-Kelet talán legfontosabb társadalmi mozgalma az elmúlt 150 évben. A Hamász célja, hogy hagyományos iszlám alapokon nyugvó palesztin államot hozzon létre Izrael területén, valamint a Gázai övezetben és az Izrael által nagyrészt megszállva tartott Ciszjordániában.

A szervezet egyébként viszonylag demokratikus úton jutott közhatalomhoz, miután 2006-ban nagy többséggel megnyerte a palesztin törvényhozási választásokat, ezzel óriási csapást mérve a nagy rivális Fatahra, amelynek korrupt működéséből igencsak elegük lett a választóknak.

A Gázai övezetből 2005-ben kivonult az izraeli hadsereg illetve felszámolták a területen a zsidó telepeket is. Ezt követően viszont szinte azonnal bokád aló vonták a területet.

Ez azt jelenti, hogy minden be- és kilépést az övezettel határos két ország, Izrael és Egyiptom ellenőriz.

Skrabski Fruzsina a kormánnyal és a fideszes körökkel jó kapcsolatot ápoló, a Nemzeti Filmintézet által többszörösen is támogatott forgatókönyvíró és filmrendező, úgy látszik nincs tisztában ezzel a geopolitikai ellentmondással.

A palesztin-izraeli konfliktus rég követelt egyszerre annyi izraeli áldozatot, mint a Hamász szombat reggeli támadása, de Fruzsina kiírása így is meglehetősen véleményes.

Ami Izraelben történt, elég egyértelműen megmutatta, hogy milyen következménye lehet az ellenőrizetlen migrációnak. Ha most nem kap észbe Európa, akkor tényleg nagy baj van!

- írta a Facebookon.

Ciszjordánia sokkal inkább ott volt mostanában az izraeli politika fókuszában, mint a Gázai övezet. A Ciszjordániát irányító, mérsékeltebb Fatah a Hamasszal ellentétben elismeri Izraelt és elutasítja a terrorizmust, de ezért nem kapott sokat cserébe.

Ugyan a Hamasz külső támogatója Irán, ennek megfelelően Teheránban ünneplések fogadták az izrael elleni támadások híreit. Bár hivatalos információ nincs arról, hogy a mostani háborút konkrétan Iránból segítették volna, a Washington Post szerint erre is számos bizonyíték van.

Ám ennek ellenére, Skrabski okfejtése teljesen fals, hogy ebben a szituációban az ellenőrizetlen migrációról beszél. Azonban a kommentelők is észbe kaptak, és alaposan ki is osztották.

A jelenlegi konfliktust, ahol a Hamaszról lehet tudni hogy alapvetően egy állam létezésével van a bajuk, hogyan lehet párhuzamba állítani a migrációval, azt nem válaszolta meg.

Egy kommentelő kitért arra is, hogy a migránsok jobb élet miatt jönnek, és igen, meg kell szűrni őket, de akikre ő utal, akiktől biztonsági szempontból tartani kell, azok terroristák.

Igen, a palesztinok csak úgy bevándoroltak mint migránsok és megtamadták az izraelieket...vagy kik itt a migránsok a fidesz szerint? A zsidók? A fidesznél a szellemi fogyatékosság elvárt, vagy csak a szavazóitokat nézitek annak (már aki nem az eleve)?

- írta neki egy másik kommentelő.

Fruzsina!!! Mi lett belőled!!!!! KERESZTÉNY VAGY????(vagy állkeresztény...!? mint akiket szolgálsz!!!???). Ismered a gázai övezet szörnyűségeit, az EMBEREK, GYERMEKEK élethelyzetét???!!!). stb. SZÉGYELD MAGAD!! NE MERJ HIVATKOZNI A KERESZTÉNYSÉGRE!!!!

- tette hozzá egy követője.