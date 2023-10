Kovács Zoltán antiszemitázza a baloldalt

Most már évtizedes hagyománya az európai baloldalnak az antiszemitizmus – jelentette ki a palesztinok melletti demonstrációkra utalva a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára a Mandiner pénteken közzétett podcastjában.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egy korszakváltó folyamat elején vagyunk, ennek új jelenségeit fogjuk látni Nyugat-Európában és Amerikában, az oda érkezett nagy számú muzulmán bevándorló attitűdje kapcsán – mondta Kovács Zoltán a szerdán rögzített beszélgetésben.

Kifejtette: a legmeglepőbb dolgok zajlanak, Sidneytől New Yorkig és Manchestertől Düsseldorfig menetelnek palesztinok és arabok, éltetik a támadást, nem is áttételesen, hanem közvetlenül azt, hogy több mint ezer izraelit megöltek. A nyugat-európai politika és közvélemény pedig döbbenten és értetlenül áll, rettenetesen nehéz lesz nekik valamit kezdeni ezzel, hiszen valószínűleg javarészt már választó állampolgáraik azok az emberek – tette hozzá az államtitkár.

Nem pusztán Izrael-ellenességről, hanem antiszemitizmusról van szó – hangsúlyozta, megjegyezve, szerinte az Európai Parlament baloldali frakciói is szót fognak emelni a palesztinok mellett.

"Amit a nyugatiak maguknak csináltak, az olyan csapda, amit nekünk mindenáron el kell kerülni" – szögezte le Kovács Zoltán, hozzáfűzve, újabb erős érv az illegális migrációval szemben, az, amit most látunk, az antiszemitizmus terjedését illetően.

"A feje tetejére kezd állni a világ" – fogalmazott az államtitkár, szerinte a történtek igazolják a migráció-ellenes lépéseket. "Az álláspontunk valid és fenntartandó, különben mi is bele fogunk sodródni a konfliktusokba" – hangsúlyozta.

Felidézte, 2015-ben és az azt követő években "kísérletet tettek" annak elmagyarázására, hogy "a muzulmán bevándorlókkal nem vallási szempontból van baj, hanem kulturális értelemben, és hogy milyen következményei vannak, ha egymással összeegyeztethetetlen attitűdöket képviselő embereknek kell a nyugati elme által kitalált, egybeolvadó multikulturális közegben létezni".

Ez nyilvánvalóan nem működik, ezt pontosan tudják már azok, akik Londont és más nagyvárosokat működtetnek – folytatta Kovács Zoltán. Úgy vélte, nem kell megvárni, hogy "ez tettekben, nem csak demonstrációkban, hanem terrortámadásokban manifesztálódjon, megjelenjen az utcákon, az emberek hétköznapjaiban".

A korábbi, nyugat-európai nagyvárosokban elkövetett terrortámadásokat szerinte újabbak fogják követni, mivel belső konfliktusok lesznek ezekben a társadalmakban.

Kitért arra is, hogy a nyugat-európai nagyvárosok iskoláiban az látható, hogy felére-egyharmadára csökken "az őshonos nemzetek utánpótlása", és a negatív népesedési adatokat még több bevándorlással fogják tudni csak ellensúlyozni, vagyis ez egy ördögi kör, így a legtöbb nyugat-európai országban "ez a hajó már valószínűleg elment".

A Hamász Izrael elleni támadásáról úgy fogalmazott: "vadállatinak nevezik, amit műveltek, de a vadállatok nem csinálnak ilyet. Az embertelenségnek, a könyörtelenségnek és az aljasságnak egy olyan vegyületét láthattuk, ami a sok-sok döbbenetes, borzasztó szíriai, észak-afrikai és egyéb videó után is új minőség".

Álláspontja szerint a történtek miatt az izraeli-palesztin viszonyban és a régió jövőjét illetően egészen új helyzetet állt elő.

"Sokat beszélünk a veszélyek koráról, a Covid, az orosz-ukrán háború okán már olyan dolgokba botlottunk bele, amelyekkel az elmúlt évtizedekben ellustulva, elkényelmesedve, naiv várakozástól vezérelve azt gondoltuk, hogy már nem kell számolni. Ami most Izraelben történik, az megint egy új elem a veszélyek korát illetően" – fejtette ki az államtitkár.

Beszélt arról is, mennyire hipokrita a brüsszeli, nyugat-európai magatartás, ami megjelent már az orosz-ukrán háborút illetően is, most pedig Palesztina kapcsán. Az Európai Unió az egyik legnagyobb támogatója a Palesztin Hatóságnak – közölte Kovács Zoltán.

Hozzátette, "a Hamász a Palesztin Hatóság mellett vagy helyett tulajdonképpen a helyi élet szervezője és működtetője", így szerinte az a pénz, amit oda küld Európa, "valamilyen formában" oda "csatornázódik be". Azonban "az átláthatatlan keretek között jó eséllyel terrorcélokra is felhasznált forrás" fölött szemet hunynak, és az évi 400 millió eurónál is magasabb támogatás folyósítása "minden további nélkül folytatódhat" "a minősíthetetlen és elfogadhatatlan események után" is.

Eközben Európában belül, jogállamisági feltételekre hivatkozva "a lengyeleknek meg nekünk nem adnak pénzt" – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a Magyarországnak járó forrásokat mondvacsinált okokkal tartják vissza, hiszen "napnál világosabb, hogy Magyarország minden olyan kérésnek, amit felénk megfogalmaztak, eleget tett".