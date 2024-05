Olyat lépett a közmédia, amire hosszú évek óta nem volt példa – Itt vannak a részletek!

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a meghatározó politikai erők vezetői készek részt venni a vitán.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetője még május elején jelezte a Facebook-oldalán, hogy a Partizán, az RTL és a Szabadság körei után az ATV felkérését is elfogadta a vitára Deutsch Tamással, a Fidesz, és Magyar Péterrel, a Tisza Párt listavezetőjével. Azt írta,

"a vita jó és szükséges egy olyan demokráciában, amiért mi is küzdünk. Aki ezt így gondolja, az nem válogat, nem menekül és nem keres kifogásokat".

Az MTVA székháza Fotó: Híradó

Erre Magyar Péter úgy reagált, nyitott a vitára, de arra a köztelevízióban kell sort keríteni.

"Bármit is mond Dobrev Klára, én bárhova elmegyek vitatkozni, bárkivel, akár az ördöggel is leülök. Akár vele is és a férjével közösen, bárhova, de először a köztelevízióba megyünk"