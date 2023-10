Kegyetlen pofonba szaladhat bele Orbán Viktor – Korai lehetett a hurráoptimizmusa?

Az Európai Unió 27 tagországa közül szeptemberben továbbra is nálunk volt a legmagasabb az éves fogyasztóiár-index és a most „kergetett” egy számjegy a többi 26 államban már kivétel nélkül összejött – írja a Privátbankár.

Egész Európában is csak Törökországban nagyobb a pénzromlás, mint nálunk. Ráadásul a nem EU-s orrszágok közül a törökök mellett már csak Szerbiában volt a múlt havi éves fogyasztóiár-index két számjegyű – bár ott is már csak szinte hajszállal, lévén, hogy 10,2 százalék lett.

Amiből az is következik, hogy a háborúban álló mindkét félnél, Oroszországban és Ukrajnában is egy számjegyű az éves infláció, de mellettük még olyan, a magyarnál fejletlenebbként számontartott államokban is, mint például Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia vagy Montenegró.