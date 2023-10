Betelt a pohár a Fideszeseknél is: Orbánt hibáztatják az árak elszállása miatt a szavazói

Szeptemberre az augusztusi 67-ről 74 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint az Orbán-kormány inkább felelős a tavaly megemelt lakossági rezsi változatlanságáért, mint Brüsszel vagy a háború.

A Publicus Intézet Népszavának készített reprezentatív felmérésében a legnagyobb emelkedést éppen a Fidesz–KDNP-szavazóknál mérte: korábban negyedük, szeptemberben harmaduk osztotta a véleményt.

A magas energiaárak más lehetséges okait, így Oroszország háborúját, a „brüsszeli szankciókat” az előző havinál kevesebben tették felelőssé.

65-ről 72 százalékra nőtt azok aránya is, akik szerint a kormánynak jelen helyzetben is lenne lehetősége a tényleges rezsicsökkentésre. A kormánypárti szavazók kétötöde osztja ezt, ám körükben az ezt elutasítók aránya is 50% fölé nőtt.