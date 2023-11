Vajon az életveszélyes akkugyárak miatt nem lesz többé kötelező orvosi vizsgálat a munkahelyeken?

Azt majd az idő dönti el, mennyire jó hír ez a családoknak, mindenesetre a fideszes kormány megszünteti a munkahelyi kötelező orvosi vizsgálatot.

Semjén megint az éj leple alatt machinál. Forrás: Telex

A leggázosabb törvénymódosítgatásaikhoz hasonló módon ezt a javaslatot is az éj leple alatt dobta be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Az amúgy is ezer sebtől vérző egészségügy helyzetét nehezítő döntést, mely szerint a munkaköri alkalmasság vizsgálata tekintetében általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi vizsgálat „a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekével” idézi Semjén indoklását az ATV.

A törvényjavaslat “A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” néven fut.

Jogszabály meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkozásokat, amikor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat, illetve a jogszabályon túl a munkáltató is előírhatja ugyanezt a saját döntésével. A munkáltató mindkét esetben továbbra is ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A törvényjavaslat indoklásában az áll: “A változó életviszonyok a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, tartalmának újragondolását igénylik. Az új szabályok megalkotásakor azonban olyan intézkedéseket kell tenni, olyan javaslatokat kell kidolgozni, ami az emberek hétköznapi ügyeinek intézését egyszerűbbé tudják tenni” – írják.

A vállalkozások sikeressége érdekében pedig olyan jogi környezetet kell kialakítani, amiben az adminisztráció időbeli és pénzbeli költségei minimálisak, így az erőforrásaikat a jogszabályoknak való megfelelés helyett a működésükre, a termelésre tudják fordítani. E célkitűzés mentén hozta létre a Kormány érdekegyeztető fórumként a Deregulációs Kerekasztalt, amelynek célja a magyar emberek, vállalkozások mindennapi életének, ügyintézésének könnyítését és egyszerűsítését szolgáló javaslatok megfogalmazása, amelyek ezen törvényben is tükröződnek

- szól a számos jogszabályi változtatást tartalmazó törvényjavaslat általános indoklása.