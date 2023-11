Rekordszámú üzlet zár be Magyarországon – Ez lehet az oka

Más problémák érintik az élelmiszerboltokat és a ruhaboltokat.

A KSH friss adatai alapján fél év alatt majdnem 4600-zal csökkent a boltok száma az országban. Ez rekordnak számít: idén január és június között több mint kétszer annyi üzlet zárt be, mint egy évvel korábban. Az RTL híradója olyan üzletet is bemutatott, ami már több mint egy éve eladó egy olyan településen, ahol most a lakóknak 10 kilométert kell utazniuk, hogy vásárolhassanak.

A Pénzcentrum szerint főleg az árstop, illetve a zuhanó vásárlóerő hatására indult el ez a folyamat – írja az rtl.hu. Magyarországon októberben 10 százalék alá csökkent az infláció, ám ez nem sokat segít a családokon: még így is a legnagyobb maradt az Unióban.