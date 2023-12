Hatalmas bajban van a kormány: óriási a költségvetési hiány

A központi költségvetés csak a múlt hónapban 586,7 milliárd forintos hiányt könyvelhet el.

Ez kimondottan rémisztő, hiszen a novembert kicsit feljavította az MVM 309 milliárdja. Így az év elmúlt 11 hónapjában már 4000 milliárd forint fölötti lett a hiány. Ezáltal a kormány az eredeti hiánycélját már rég meghaladta, de az októberben megemelt új hiányterv teljesítése is lehetetlennek tűnik.

Ahogyan az az elmúlt években lenni szokott, jelentős mértékben kilyukadt a büdzsé novemberben. Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege önkormányzatok nélkül számolva 586,7 milliárd forint mínuszt mutatott a 11. hónapban a Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint. Ha hozzátesszük azt is, hogy az MVM novemberben fizette be az államkasszába a 309 milliárd forintos osztalékelőleget, akkor azt mondhatjuk, hogy ezen rendkívüli befizetés nélkül 895,7 milliárd forint lett volna a novemberi deficit, ami a valaha volt 2. legmagasabb 11. havi hiány lett volna a magyar költségvetés történelmében. Vagyis az állami energiaszolgáltató extra befizetése ebből a szempontból is életmentő volt