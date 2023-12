Orbán Viktor szerint Ukrajna EU-s felvételével minden pénz, ami eddig Közép-Európába jött, nekik menne

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a TV2 Tények című műsorának adott interjút.



Többek között szó esett Ukrajna EU-s csatlakozásáról is.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbánt kiküldte kávézni a német kancellár, hogy szavazhassanak Ukrajnáról. Olaf Scholz a kör alakú tárgyalóasztalnál összegyűlt uniós kollégái előtt intézte a magyar vezetőhöz az ajánlást, miután Orbán nem volt hajlandó megszavazni Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését. Orbán el is hagyta a termet, így a maradék 26 uniós vezető a szükséges egyhangúsággal – amely az uniós szabályok szerint akkor is teljesül, ha egy vezető hiányzik – jóváhagyta a tárgyalások megkezdését. A belga kormányfő is keményen nekiment a magyar miniszterelnöknek, de Gyurcsány Ferenc is megtrollkodta Orbánt.

Magyarország nem tud 26 megveszekedett országot megállítani

- magyarázta Gönczi Gábor azon kérdésére, hogy miért vonult ki az uniós csúcs azon üléséről, amelyen megszavazták Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. A miniszterelnök szerint a következő, februári uniós csúcsón "égzengésre", komoly vitákra kell készülni – írja a hvg.hu.

Orbán Viktor szerint az biztos, hogy ha Ukrajnát fölvennénk, akkor az összes olyan ország, amelyik eddig támogatást kapott az Uniótól, kikerülne a támogatott országok köréből, és minden pénz, ami eddig Közép-Európába jött, átmenne Ukrajnába.

Véleménye szerint az agrártámogatásokkal is ez a helyzet.

Egy óriási országról beszélünk, ott millió hektárban számolnak. 1 millió hektár nagy gazdaság, amely ráadásul többségében amerikai tulajdonban van, tehát óriási amerikai gazdaságokról beszélünk. Ha ez belép arra az európai piacra, ahol kis gazdaságok dominálnak, annak beláthatatlan következményei lesznek azok számára, akik eddig a mezőgazdasági munkájukból éltek

- jelentette ki Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában.