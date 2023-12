Megindul Orbán Viktor szentté avatási eljárása, átírja a Bibliát a Fidesz – Herényi Károly ezeket várja 2024-től

A Hírklikknek adott interjút Herényi Károly, aki szerint ő nem egy humoros alkat, de abban hisz, hogy a diktátorok egy dologtól biztos félnek, az pedig a humor.



Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A volt MDF-es politikust többek között arról is kérdezték, mit vár 2024-től.

A Fidesztől kiszivárgott dokumentumok alapján a következőkre számítok. 2024-ben megindul a Vatikánban Orbán Viktor szentté avatási eljárása, amit Csád támogatni fog, az örmények pedig ellenzik, de Erdő Péter és Balog Páter átnyomja a kezdeményezést. Ennek alapján a Bibliát is módosítja a Fidesz: Jézus és az apostolok az új változatban nem Soros-félék, azaz nem zsidók lesznek. Iványi Gábor egyházát rendeleti úton felszámolja a kormány, Iványit megkövezik, majd nyilvánosan, az egyházi méltóságok társaságában máglyán elégetik. Mint a legtöbb stadiont építő miniszterelnök, Orbán Viktor lesz a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke, és ebbéli minőségében kimondja, a világbéke megteremtése a focitól függ, s ezért minden hadban álló országot focimérkőzésre kötelez. A focipálya felezővonala a háborús tűzvonal, a stadiont a fronton Mészáros Lölő cége fogja építeni. A FIFA elnöke arra hivatkozik, hogy az I. világháborúban már volt ilyen: 1914-15 fordulóján német és a francia csapatok fociztak a csatatéren. Az Európai Unióból nem lépünk ki, csak nem járunk el, legfeljebb pénzért. A Türk Tanácsban erősítjük a pozícióinkat, a forint és az euró helyett a Magyar Nemzeti Bank fizetőeszközként a türk Batkát vezeti be. Módosul az állampolgárágról szóló törvény, csak az a 18. életévét betöltő ifjú lehet magyar állampolgár, aki élete első titkos országgyűlési választásán igazolhatóan a Fideszre szavazott. Ezért a szavazófülkéket automata fotófülkék fogják felváltani. Az ott – a szavazólappal a kézben – készült fotó kerül a személyigazolványba. A fotófülkéket a Tiborcz-Mészáros páros készíti. Újra lesz oktatási minisztérium: az új miniszter a szép magyar beszéd védelméért Karinthy-díjban részesült Bayer Zsolti lesz. A történelem oktatásáért a kizárólag nagyívű történelmi filmjei alapján Rákay Filip, vagyis Filip Öcsi felel majd. Az ellenzék továbbra is bejárhat a parlamentbe, de a háborús helyzetre tekintettel szót nem kap, különleges esetekben azonban elmutogathatja a mondandóját, esetleg jeltolmács alkalmazása lehetséges lesz. A rendkívüli háborús helyzet értelmezése nem csak a szomszédos államokra, hanem az egész világra kiterjed, ezért amíg a világ bármely pontján háború, harci esemény zajlik, Orbán Viktor rendkívüli meghatalmazást élvez. A migránskérdést is megoldjuk: minden migráns – kivéve a vendégmunkásokat, hiszen azok nem azok – az egész világra érvényes diplomata útlevelet kap, és mindenki menjen, amerre lát.